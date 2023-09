reklama

Celý den novináři informují o fyzickém napadení učitelky žákem ze čtvrté třídy. Novináři však neuvedli dvě důležité informace a sice, že se jedná o ukrajinského školáka, ale to není to nejdůležitější. Škola volala matce žáka, ale ta odmítla o této věci s kýmkoliv mluvit, že je to problém školy a ať si to vyřídí sama. Informaci mám přímo ze školy. Asi nemá cenu cokoliv dodávat.

Mgr. Václav Krása Trikolora

Kandidát do Poslanecké sněmovny ve Stř. kr. za TSS.

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Krása (Trikolora): Cizí jsou vládě bližší než vlastní Za 16 let jim přidali 400 korun. Ostuda této společnosti. Václav Krása nám s rozčílením popsal, co mu řekli Jurečka se Stanjurou Krása (Trikolora): Nejlepší atributy pro středoevropského hospodářského tygra Krása (Trikolora): Trubky jsou dnes k ničemu, když jimi neteče ruský plyn

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE