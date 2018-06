Krnáčová (ANO): Baletní ztvárnění Mé vlasti bude pro veřejnost zdarma

Stoleté výročí vzniku Československa s sebou nese obrovskou příležitost k ukázce toho nejlepšího z naší historie. Na dva červnové večery se tak promění Staroměstské náměstí v centrum kultury. Ve dnech 27. a 28. června od 20:15 hodin se můžete těšit na mimořádné představení ve formě baletního díla na hudbu Bedřicha Smetany Má vlast.

Celá choreografie vznikala pod drobnohledem profesionálů a má za úkol připomenout naši slavnou historii. Jedinečné dílo, které bude pro diváky zdarma, připravili Jiří Bubeníček, který je současně také režisérem a dramaturgem celé inscenace, a jeho bratr Otto Bubeníček, který se podílí i na návrhu kostýmů. Oba mají k Praze velice vřelý vztah, o čemž svědčí i Cena hl. m. Prahy, kterou oba získali v květnu 2017.

Navíc jde o jedinou akci k oslavám výročí, kterou přímo pořádá Magistrát hlavního města Prahy. Další akce ke 100 letům Československa pražský magistrát podporuje prostřednictvím grantů. „Jedná se o zcela mimořádný projekt, který významně přispěje svojí uměleckou hodnotou k oslavám výročí republiky,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

Adriana Krnáčová, M.A., MBA ANO 2011



primátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Cyklus šesti symfonických básní je dílo, které je zvoleno pro tuto příležitost příznačně. Bedřich Smetana složil Mou vlast v době dozvuků českého národního obrození, které bylo později završeno vyhlášením samostatného československého státu,“ doplnila pražská primátorka.

Hudební doprovod zazní z nahrávky České filharmonie a Staroměstské náměstí poskytne všem návštěvníkům jedinečnou historickou kulisu, na kterou jen tak nikdo nezapomene. Náročnost projektu souvisí také s výběrem tanečníků z celého světa, kteří předvedou to nejlepší. Návštěvníci budou mít k dispozici 400 židlí k sezení, zájemci o ně by měli přijít včas. Pro ostatní diváky budou na náměstí připraveny velkoplošné obrazovky a inscenaci bude navíc ve středu živě vysílat Česká televize. Obě představení by měla trvat přibližně hodinu a dvacet minut.

Psali jsme: Primátorka Krnáčová: Rozhodování na základě datové analýzy je dnes životně důležité Primátorka Krnáčová: Připravenost, koordinace a adekvátní rychlá reakce jsou naprosto zásadní Primátorka Krnáčová: S modernizací Lítačky skončí možnost využívání Opencard Krnáčová (ANO): Praha spustila webovou aplikaci pro zájemce o politickou reklamu ke komunálním volbám

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV