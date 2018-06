Krnáčová (ANO): Mrzí mě demagogie, s níž k Metropolitnímu plánu někteří přistupují

Návrh nového územního plánu hl. m. Prahy, takzvaného Metropolitního plánu, vypracovával Institut plánování a rozvoje Prahy několik let a má určit, jakým způsobem by se mělo hlavní město do budoucna rozvíjet. Měl by především stanovit pravidla pro výstavbu, nově i včetně výškové regulace. Jeho cílem by podle jeho tvůrců měl být hlavně konec rozšiřování zástavby do okolní krajiny a směřování výstavby prioritně do transformačních území uvnitř města. V současnosti je v platnosti územní plán z roku 1999.

Jde také o zásadní podklad pro vedení Prahy a městské částí při rozhodování o stavebních záměrech v území, jehož pořízení ukládá Praze stavební zákon. „Metropolitní plán je pro město naprosto klíčovým dokumentem, a proto je i důležité, aby se o něm co nejvíce diskutovalo. Je jasné, že k tak rozsáhlému materiálu budou připomínky, ale je potřeba k jejich řešení přistupovat konstruktivně a s cílem připomínky vyřešit. Mrzí mě ta demagogie, se kterou k tomu někteří přistupují,“ uvedla pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Významnou roli ve Společném jednání mají také městské části, o jejichž připomínkách bude totiž následně pražské zastupitelstvo rozhodovat jednotlivě. „Detailní znalost konkrétního území, kterou mají občané a městské části, je pro další přípravu dokumentu zásadní. I proto jsme udělali vše pro to, aby se s dokumentem mohli včas seznámit, čas na prostudování jsme prodloužili o dva měsíce a připravili aplikaci, která podání připomínky ulehčí,“ řekla radní pro územní rozvoj hlavního města Prahy Petra Kolínská.

Metropolitní plán nyní vstupuje do další fáze přípravy, která však zdaleka nekončí. Kromě Společného jednání čeká Pražany přibližně za dva roky také takzvané Veřejné projednání, kde bude možnost se k vypořádání připomínek znovu vyjádřit. „Aby se lidé včas mohli seznámit s Metropolitním plánem, vyjeli jsme na začátku května do ulic s mobilním kontejnerem. Plán je rovněž stále vystaven v CAMPu. Zájem je opravdu veliký, mluvili jsme s tisícovkami občanů a víme, jaké oblasti je nejvíce zajímají. Předpokládáme, že přijde několik desítek tisíc připomínek,“ doplnil Marek Vácha, tiskový mluvčí Institutu plánování a rozvoje Prahy.

Připomínky mohou podat nejen Pražané, ale také jakýkoli občan České republiky, a to do 26. 7. 2018 na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny potřebné informace najdete též ZDE.

