Krumer (SPD): Jak zajistit levnou a ekologickou elektrickou energii

Jedná se o návrh, jak otevřít problematiku reparačních nároků ČR po SRN. Je to otázka citlivá, ale v současnosti se otevírá možnost výhodná pro obě strany, která nejenom trvale zajistí, ale i podstatně zlevní elektrickou energii.

Německo v současnosti vypíná svojí poslední jadernou elektrárnu. To znamená další výrazné zdražování elektřiny a dopad na firmy jak v Německu, tak i v ČR. Proti vypínání atomových elektráren je většina lidí v Německu i v ČR. Rovněž to, že vyrábíme elektrickou energii levně, a ještě o třetinu více, než spotřebujeme, tak všechnu posíláme na burzu do Lipska. Odtud jí nakupujeme zpět pětkrát až šestkrát předraženou.

Tím snižujeme konkurenceschopnost našich firem, firmy krachují, lidé přicházejí o práci i o domácí výrobu a startuje inflace. To je likvidační proces a nevratné škody. Zároveň navrhujeme i odchod z burzy v Lipsku s elektrickou energií, potřebnou pro náš stát, a na burzu do Lipska jít pouze s přebytkem elektřiny, kterou u nás vyrobíme. Rovněž by se tím mohla i saturovat část chybějící elektrické energie pro Bavorsko.

Proto navrhujeme jednání s německými partnery, v první etapě s Bavorskem. Bavorsko má na svém území pět bloků: Gundremmingen B+C, Isar 1+2, Grafenrheinfeld, o celkovém výkonu 6421 MWh, tj. 3x Temelín. Bavorsko může být jako první spolková země spolupracující s ČR, která do Berlína vyšle "signál" o napravení špatného rozhodnutí EU a vlád SRN o zastavení atomových elektráren. To lze řešit předáním počtu společně dohodnutých jaderných elektráren do vlastnictví a provozování ČR. Po letech tak tímto win win, oboustranně výhodným a v současnosti velmi aktuálním způsobem, vypořádáme reparační pohledávky po SRN, uznané vítěznými mocnostmi druhé světové války.

Taky jsme tento námět dali prostřednictvím Marušky Pošarové, naší poslankyně SPD v parlamentu, k jednání s ministerstvy. Ministerstvo zahraničí odpovědělo zamítavě, že už je problém vyřešen a uzavřen dohodou. My se ale nedáme, a pokračujeme nejenom v tomto problému. Poslankyně Pošarová, SPD, byla na diskusním fóru v Bruselu, kde byli také poslanci a zástupci kromě jiných i německé koalice a opozice, a především u německé opozice vzbudilo její vystoupení souhlasný zájem.

Fialova vláda se k tomu staví zamítavě. Je proto nezbytné spojit síly opozičních stran a hnutí, chodit k volbám a volit SPD. Budeme pokračovat nejenom v řešení tohoto problému, ale i společně odstraňovat škody po vládě Petra Fialy, aby se v našem státě a naším občanům žilo lépe.

To je pouze stručná informace a výtah z problematiky, kterou projednáváme.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



