Krumer (SPD): Jedno z doporučení v čem by se mohlo mnoho miliard ušetřit

Jedno z doporučení v čem by se mohlo mnoho miliard ušetřit.

Města a obce mají v převážné většině programy svého rozvoje projednané a schválené v zastupitelstvech. K rozvoji a využití prostředků jsou k dispozici dotační tituly z EU, ale i z našich jednotlivých ministerstev. Na to mají jednotlivá ministerstva stovky úředníků a poradců. Pokud se jedná o dotace z centra, to je z jednotlivých ministerstev, měly by obce a města dostat namísto dotačních titulů s příkazem na co je můžou použít, jenom objem peněz bez konkrétního určení. Města a obce se tak v zastupitelstvu rozhodnou podle priorit v programu rozvoje, jaká je v místě priorita, a na to je použijí. A ne že v centru se rozhoduje, na co můžou dotační peníze využít, a polovina prostředků se využívá zbytečně jenom proto, že je na to vypsaný dotační titul.

Ale pokud obce nemají střednědobý program schválený zastupitelstvem a projednaný s občany, tak by neměly dostat nic do doby, než střednědobý program neschválí v zastupitelstvu. A to by byla rychlost, s jakou si program rozvoje schválí, aby peníze do měst a obcí přišly. V centru by měl být k rozhodování o využití prostředků pouze objem prostředků na celostátní potřeby a problémy.

Zrušila by se tak v centru polovina úřadů, úředníků, poradců a stranických kamarádů, včetně různých Dozimetrů přisátých na státní rozpočet, a to právě vadí pětikoaličním politikům. Taky by o část kšeftů přišly různé spřátelené agentury a osoby, které žádosti o dotační tituly obcím a městům za procenta z objemu dotace zpracovávají, a o to více by zbylo na realizaci záměrů z programu rozvoje. Ale ministerstvům by zbylo připravovat dotační žádosti z dotačních titulů z EU.

Klíč k tomu, kolik prostředků města a obce dostanou, se musí stanovit podle počtu jejich obyvatel, velikosti, významu i disparit míst a regionů ve kterých obce a města leží.

Taky je nezbytné zrušit zbytečný senát, který ve státech EU podobné velikosti jako je ten náš, často senát nemají. Více by se tak mohla uplatnit i místní referenda, a v centru referenda všeobecná. A ušetří to další úředníky a miliardy v rozpočtu.

Převzato z profilu politika.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

