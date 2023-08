Krumer (SPD): Konkrétní návrh na solidárnost s důchodci, a napravení některých křivd.

reklama

Volební preference opozice i SPD sice trochu rostou. Vedle toho že pětikoalice a mainstream na SPD neustále útočí, tak diskuse o nás někdy i na sociálních sítích není moc pozitivní s kritikou, že chybí konkrétní realizované kroky. I proto předkládám jeden konkrétní návrh, který by další voliče oslovil. Pětikoalice šlape po seniorech, ničí důchodce, ignoruje pro ně valorizační zákon ale sama sobě včetně sněmovny, senátu, vlády, prezidenta, soudů a dalších, si přidává peníze podle nesníženého valorizačního zákona. Na to je nevole a velká kritika občanů. Navrhuji naším poslancům ve sněmovně a senátu přednést návrh, aby platy všech které byly podle nezměněného valorizačního zákona zvýšeny, byly upraveny a sníženy podle stejného vzorce, jako tomu bylo pro důchodce. To by bylo takové malé referendum o poslancích i senátorech všech stran, při němž by voliči zjistili, kdo v parlamentu pracuje především pro voliče, a kdo pro sebe. Taky přednést tento návrh jako doplněk k "úspornému" balíčku který tak nazývá v současnosti vláda předkládá. Přitom platy volených zástupců ve sněmovně a senátu i bez valorizace, patří k nejvyšším ze zemí EU, a k tomu ještě některé země ani senát nemají. ČR jako malá země taky senát nepotřebuje. Řada pravomocí i prostředků z centra, by se dala přenést na kraje, města a obce. Tam znají nejlépe, jaké jejich území a v něm žijící občané mají priority, a co potřebují. Z

atím se o tom všude mlčí, a občané s tím nejsou spokojeni. Pokud by s tímto návrhem nebyl souhlas sněmovny tak vyhlaste, že platy členů SPD a za SPD volených, se solidárně s důchodci podle stejného vzorce sníží. Zároveň k tomu vyzvěte i další poslance ze všech stran a hnutí, a to i jednotlivce. Vytvoříte v centru samostatný transparentní účet a veřejný fond, na který budou dotčení tyto finance ze svého platu posílat trvalým příkazem, a bude určen na pomoc naším sociálně slabým, těm kteří se o sebe nemohou sami postarat, samoživitelkám s dětmi, a podobně. Fond by spravovali jednak zástupci SPD, a zástupci z veřejnosti. Bude mít samostatné, konkrétní a veřejné stránky, dostupné všem občanům. To by byl spravedlivý, a občany oceněný krok, který by vedle jiného přivedl nejenom další voliče i členy, ale i zvýšil kredit parlamentu u voličů, a těm současným i šanci na zvolení v dalším období. Pokud by někdo z poslanců SPD a za SPD zvolených s tím nesouhlasil a nechtěl by si plat snížit podle stejného vzorce jako byl snížen valorizační zákon pro důchodce, může být ze sněmovny odvolán, a nastoupí po něm v pořadí výsledků voleb další náhradník, už se sníženým platem o odvody do fondu. Taky se ukáže že jenom nekritizujeme, jsme solidární, a konkrétně konáme. Přidat by se k tomu mohli i další strany a hnutí, nebo i jednotliví poslanci.

K tomu je nezbytné jednoznačné a konkrétní usnesení předsednictva SPD, a udělat aktivní informační kampaň na billboardech a v tisku. Vedle toho tlačit neustále na vládu, aby dodržela valorizační zákon i pro důchodce, a byly jim stejně tak jako politikům a dalším, upraveny důchody podle nekráceného valorizačního zákona a to i zpětně od termínu jejich zkrácení.

PaedDr. Vladislav Krumer, místopředseda klubu SPD Plzeň.

Převzato z profilu politika.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



