Krumer (SPD): Povodně a kroky politiků, v kontextu domácích i zahraničních událostí

Pětikoaliční vláda za dobu co tady vládne podle scénáře EU, neudělala nic ani proti povodním. Chudáci lidé, které ta velká voda postihla, patří jim veškerá pomoc ke zmírnění následků na zdraví, životech a na na materiálních škodách. Dobu povodní však vláda zneužívá k omílání, co všechno udělala a udělá. Také si zcela zabrala ČT pro sebe. ČT, kde chce poplatky za to. že máme televizi, mobil nebo počítač. jen když je máme, je vládě zcela k dispozici až na malé výjimky.

Taky další mainstream, pro jejich předvolební výmluvy, co by, kdyby, zneužívá a opozici většinou nikam nepustila. I to potvrzuje, že ČT by se měla podstatně zeštíhlit jak v počtu pracovníků, tak i v počtu kanálů. Ponechat pouze ČT 24, ČT2, a ČT sport. Ten ale opravdu s atraktivním sportem našich nejvyšších soutěží a těch mezinárodních a světových. Taky se věnovat sportovně talentované mládeži, sportu pro všechny včetně turistiky, sportování a zdravého pohybu dětí a mládeže i tělesné výchově na školách včetně vysokých. Musí být také placena ze státního rozpočtu.

Nesmíme se tím povídáním a sebechválou pětikoaličníků nechat ovlivnit při volbách. Na příklad Lipavský se v ČT předvedl jako bezcharakterní kariérista, který pro své koryto obratem zavrhl v přímém přenosu stranu, která ho do funkce navrhla. Destrukce Pirátů a pětikoalice tak pokračuje, slyšíme o tom celé dny v ČT a pětikoalice se mezi sebou hádá a osočuje. Na druhé straně významné události a opatření, které se proti nám udály v EU i doma byly v tichosti proti občanům přijaty, zcela zamlčela. Ale armádu nechala v kasárnách a v misích NATO a pozdě ji zapojila do záchranných prací.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



I u povodní tak vláda tradičně zklamala, podobně jako i prezident. Poděkování zde patří za obětavost záchranným složkám, také vedení postižených měst a obcí, zejména těch, které i za této situace zvládly volby do krajů, rovněž i ochotě a nasazení občanů v pomoci postiženým. Také řadové policii, jak státní, tak městské. Odsoudit a tvrdě potrestat se musí drancování a krádeže gangů i jednotlivců v postižených oblastech.

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 4% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 1867 lidí

Vláda namísto jednání o míru ve válkách na Ukrajině a na Středním východě je aktivní v podpoře války, pro migranty a proti Rusku a Číně, a dělá aktivisticky všechno. Ale společenství BRICS, ustaveném iniciativou Ruska a Číny na principu vzájemně výhodné a partnerské obchodní, kulturní, sportovní a další spolupráce, se mohutně rozvíjí. Už sdružuje státy s téměř s polovinou lidstva na zemi. To dělá více než tvrdou konkurenci a těžkou hlavu diktátorské EU, a USA.

Ke vzniku BRICS v podstatě pomohly sankce, uvalené EU na Rusko, a měly tak opačný účinek. I proto NATO a USA mobilizují svoje spojence k válce proti Rusku. Bohužel pětikoaliční vláda a prezident se k tomu připojují, a tím ohrožují naši bezpečnost. Armáda USA posiluje svoji přítomnost ve válce proti Rusku, a to je nebezpečné zejména pro Evropu.

Bez válek, zbrojení, anexe států a vykrádání jejich nerostného bohatství by nepřežili. Stěhují do Evropy na Ukrajinu další svoje vojáky. Zelenský má zřejmě strach z převratu, občané už jeho a válčení mají dost. Armáda USA tak má za úkol vedle útoků na Rusko tuto svoji loutku zájmů USA chránit, i za cenu zničení Ukrajiny. Jediná cesta, jak eskalaci zabránit, je jednání o míru a válku ukončit i za cenu kompromisů. Každý zmařený lidský život, a zejména civilistů, za to stojí.