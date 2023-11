Krumer (SPD): Tři konkrétní kroky které by pomohly ke zlepšení ekonomiky, a života občanů.

reklama

Signály které vysílá Fialova vláda s podporou prezidenta Pavla domů i do zahraničí jsou pro náš stát, jeho ekonomiku a občany téměř likvidační. I Nemecko se tomu už vysmívá. Náš stát je díky vládě Fialy na posledních příčkách členských států EU v poklesu ekonomiky a HDP. K tomu se ještě připravují iniciativou Pirátů korespondenční volby, které by více umožnili manipulaci s hlasy, a pětikoaliční vláda která má velmi nízkou podporu občanů se udržela u moci. Tím vládu nepodezřívám, jenom podle Dozimetru a vysílání signálů tu možnost uvádím.

Navrhuji tři konkrétní kroky které by pomohly k záchraně a zlepšení ekonomiky, a života našich občanů. Ta strana nebo hnutí která by to navrhla a prosazovala ve sněmovně tak dokáže, že ve sněmovně není jenom pro sebe a pro peníze, ale pracuje pro občany.



První je ten, že by se měl přijmou zákon o zákazu změn v územních plánech zemědělské a lesní půdy, luk, pastvin a veřejné zeleně. To je bohužel zneužíváno a ničeno developery a zainteresovanými politiky. Zemědělské půdy už tak zmizelo na 60 %. Spolu s tím i výrazně podpořit naše zemědělce tak, aby byly konkurenceschopní v EU. Zejména Plzeňský region, okolí dálnice D5 a dalších komunikací je zastavěn převážně na zemedelské půde sklady, montovnami, firmami, supermarkety, parkovišti a dalšími. Rovněž provoz kamionů především z Německa na D5 je už neúnosný, zpomaluje dopravu a ohrožuje bezpečnost. To přináší i problémy a těžkosti přilehlým obcím. Dám jenom jeden příklad z Tachova. Příliv migrantů zaviněný těmito firmami a potřeba jejich bydlení a dalších služeb v Tachově znamená, že na dvanáct tisíc stálých obyvatel města připadá šest tisíc migrantů. Lidé odcházejí i z domů kde jsou byty pronajímány migrantům, protože se i díky tomu zhoršila čistota, bezpečnost a trvá mnohdy hluk do noci. Je zde nedostatek lékařů i těch všeobecných. V Tachově jsou jenom dva, a ještě důchodového věku.



Druhý návrh je v rámci reparací, které jsou součástí dohod vítězných mocností ve druhé světové válce, převzít z Bavorska čtyři jaderné elektrárny, které Německo odstavilo a ty provozovat, tak by Německo reparace splácelo, a my jsme tím Německu pomohli doplnit chybějící elektřinu. Jsou tam ještě k dispozici zaměstnanci, kteří tak přišli o práci. Ve spolupráci a panem Novákem elektrárenským expertem s kterým to prosazujeme je konstatováno, že i ČEZ by mohl některé lidi na provoz poskytnout. Když můžou mít investoři z Nemecka u nás většinu podniků tak není důvod, aby jsme my nemohli tyto současně zavřené elektrárny v Nemecku provozovat. Tady chci poděkovat Marii Pošarové poslankyni za SPD, která tento návrh který jsem jí poslal přenesla na vládu, ale z vlády přišla vyhýbavá odpověď, že reparace se nebudou otevírat, a je prý to věc uzavřená. Diskutovali jsme o tom s přáteli z Bavorského příhraničí, mají k tomu kladný přístup, protože i v Bavorsku je nedostatek elektřiny, jejich firmy mají potíže a některé tak končí. To se díky provázanosti, odráží i u nás, kdy i řada firem v německém vlastnictví propouští zaměstnance a končí rovněž. Ovšem chtělo by to, aby naši kompetentní politici spolu jak vládni tak i opoziční jednali v Berlíně s odpovědnými politiky. Dalo by se to realizovat, ale musí se chtít.



Třetí návrh je poslanci rychle uskutečnitelný. Pětikoalice šlape po seniorech, ničí důchodce kterých je na dva miliony, ignoruje pro ně valorizační zákon ale sama sobě včetně sněmovny, senátu, vlády, prezidenta, a dalších, si přidává peníze podle nesníženého valorizačního zákona. Na to je velká kritika občanů. Navrhuji aby někdo z poslanců ve sněmovně se ujal iniciativy a přednesl návrh, aby platy všech které byly podle nezměněného valorizačního zákona zvýšeny, byly upraveny a sníženy podle stejného vzorce, jako tomu bylo pro důchodce. Zatím se o tom ve sněmovně mlčí. Pokud by s tím nebyl souhlas sněmovny tak by některý poslanecký klub mohl vyhlásit, že valorizační požadavek jejich členů se solidárně s důchodci podle stejného vzorce sníží. Zároveň by k tomu měli vyzvat i další poslance ze všech stran a hnutí, a to i jednotlivce. Zmrazení platu poslanců které je politiky z některých subjektů prezentován, nic neřeší. Pomůže jenom poslancům zachovat si valorizační přídavek. To je poslancům líto obětovat z jejich stoprocentního valorizačního přídavku pár tisíc v podstatě pro to, aby oslovili voliče konkrétním opatřením a získaly jejich hlasy, když byli důchodci rozhodnutím obráni o dvě třetiny valorizace které jim podle zákona náležely? Ale to snížení alespoň pro ty poslance kteří to přijmou i když se ostatní nepřidají, může kdokoliv přednést ve sněmovně, a rozhodnou se poslanci sami. Vytvoří se na to v centru samostatný transparentní účet a veřejný fond, na který budou dotčení tyto finance ze svého platu pravidelně, bez přestávky a po dobu svého mandátu posílat nejlépe trvalým příkazem. Bude určen na pomoc sociálně slabým, ZTP a těm kteří se o sebe nemohou sami postarat, samoživitelkám s dětmi, dalším sociálním službám a podobně. Fond by spravovali jednak zástupci těch poslaneckých klubů kteří se pro to rozhodli, a zástupci i z nestranické veřejnosti. Bude mít samostatné, konkrétní a veřejné stránky, dostupné na internetu všem občanům. To by byl občany oceněný krok, který by jim nejenom zvýšil kredit u voličů, ale i šanci na zvolení v dalším období. Taky se ukáže že jsou poslanci vedle řečí a slibů solidární, a konkrétně konají. Rovněž by občané poznali kdo je pro a kdo proti, a podle toho by také mohli volit. K tomu je nezbytné následně udělat aktivní propagaci na billboardech a v tisku, aby se občané dozvěděli jména těch, kteří na snížení valorizačního přídavku přistoupili. Vedle toho je nezbytné tlačit neustále na vládu, aby dodržela valorizační zákon i pro důchodce, a byly jim stejně tak jako politikům upraveny důchody podle nekráceného valorizačního zákona a to i zpětně od termínu jejich zkrácení.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



