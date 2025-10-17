Krutílek (ODS): První český kvantový počítač

Příjemné a hlavně užitečné setkání s rektorem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava profesorem Igorem Ivanem.
Líbí se mi, jak na škole pracují s vysoce pokročilými technologiemi. Nedávno zde spustili první český kvantový počítač, který bude pomáhat například při vývoji léků a vakcín, ale i v oblastech dopravy, bezpečnosti a obrany.
Probrali jsme možnosti stáží v Bruselu, nový víceletý rozpočet EU pro roky 2028-2034, ale i budoucnost tzv. spravedlivé transformace postuhelných regionů nebo program pro vědu a výzkum Horizont Evropa.
Zájem o vzdělání na VŠB-TUO roste, což je super zpráva do budoucna, protože škola bude moci generovat experty, kteří jsou potřeba například při inovacích v průmyslu.
Škole a dobrému vzdělání moc fandím, zvlášť když působí v kraji, kde jsem se narodil.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV