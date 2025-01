Kubíček (ANO): Už to není o ceně, ale abyste měli dostatek elektrické energie

Dámy a pánové,

máme před sebou velmi důležitý zákon, který víceméně ochrání občany České republiky před energetickou nedostatečností. Já bych jenom upozornil v rámci předjednaných tisků, který se jmenoval lex OZE III, jsme mohli již tyto věci udělat. A mně by se chtělo říct - je to pozdě, ale přece, protože kdybychom se nezacyklili u lex OZE III, nemuseli jsme tu dneska stát a otvírat tento poslanecký návrh. V každém případě - ona to není vina současného pana ministra, ono se nám to zacyklilo u minulého pana ministra Síkely.

Já musím nového pana ministra pochválit, protože ten to akceleruje a i za jeho (něj) se lex OZE III dostalo do Senátu. A jak všichni víte, Senát tu variantu zamítl, protože se nám tady v legislativním procesu do toho zamíchaly některé pozměňovací návrhy, které víceméně proti obnovitelným zdrojům šly, takže se s tím budeme muset vypořádat ještě jednou a trošku jsme to oddálili.

V každém případě tento zákon je naprosto nezbytný (přijmout) pro zachování energetické bezpečnosti České republiky. (Otáčí se a gestikuluje na galerii.) A protože tu máme občany, tak já bych jim rád řekl, že to není zákon o zlevnění elektrické energie. To opravdu není, protože přechod na plyn a další zdroje, které by vyrovnávaly takzvané špičky ve chvíli, kdy slavná fotovoltaika nefunguje, protože v noci nesvítí, v zimě taky moc ne, tak se musí doplňovat z nějakých zdrojů.

Ing. Roman Kubíček, Ph.D. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Označili jsme si plyn jako nefosilní zdroj pro současnou dobu a budeme čekat na dostavbu (jádra?), protože to jsou ty pevné zdroje k tomu, abyste byli doma schopni si zatopit a uvařit. Ono potom už to není o ceně, ale je to o tom, abyste měli dostatek elektrické energie. Proto se dneska schvalují paroplynové zdroje. Paroplynové zdroje jsou především prvoplánově určeny k vyrovnávání těchto výpadků a špiček a jsou naprosto nezbytné pro stabilizaci elektrizační soustavy tak, abyste mohli topit, mohli svítit, mohli vařit.

Já jsem tady na to upozorňoval před čtyřmi lety, ano, já to říkal, říkal jsem to několikrát, říkal jsem o tématu emisních povolenek, říkal jsem, co to způsobí. Výroba ekonomického derivátu, který se dneska obchoduje pro penzijní fondy a tak dále, tak to je ta zelená politika, kterou nám v Bruselu vymysleli. Takže my se s ní musíme nějakým způsobem vyrovnat. Víme, že jaderné zdroje jsou to nejstabilnější, co mohlo být, ale Evropa to nějakou dobu brzdila. My jsme trošku pokrokoví v tom, že začínáme budovat velké zdroje a máme vizi budovat i několik malých zdrojů, ale jak řekl pan ministr, bude to trvat mnoho let.

A dostáváme se i do situace, která tady byla naznačena, kdy bude nezbytné použít uhlí v takzvaném přechodovém období, protože předpokládám, že když se nastartuje dostatečná kapacita paroplynových elektráren, ta potřeba nebude. Ale my víme, že všichni stojí ve frontě na turbíny plynové, takže my schválíme proces, pak budeme výrobce žádat o to, aby nám turbíny dodal, pak to postavíme a kdybych vám tady na místě řekl, kdy to bude, tak bych vám lhal.

Takže my nebudeme tento zákon nikterak obstruovat, jsme připraveni k dalším jednáním, která probíhají - děkuji za to panu ministrovi, nicméně trošku je to vaše zodpovědnost a musíte si s tím poradit.

Děkuju za slovo.