Kubisková (Přísaha): Půjdeme později do důchodu a budeme mít nižší penze

reklama

Zklamala mě podoba vládní důchodové reformy! No, ona to vlastně ani žádná reforma není. Jediné, co jsme se dozvěděli, že půjdeme později do důchodu a budeme mít nižší penze. Minimální výše bude sice garantována ve výši 20% z průměrné mzdy, sníží se ale její valorizace a klesne taky výše nových důchodů. Za osm let tak dojde k poklesu zhruba o 8 %, což je velmi nespravedlivé!

Zpřísní se i podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Nově o něj budeme moct žádat nejdřív 3 roky před řádným termínem, po odpracování alespoň 40ti let a bude se také více krátit. Mírnější podmínky budou mít jen ti, kdo do důchodového systému přispívali minimálně 45 let. Tím sice dojde ke zvýhodnění lidí, kteří začali pracovat v útlém věku, ale velmi znevýhodní studenty!

Jediné, s čím souhlasím, že odvod na důchod za dobu na mateřské dovolené se bude brát jako z průměrné mzdy, nebo půjde dobrovolně využít společný vyměřovací základ manželů. Ten by mohl alespoň částečně kompenzovat nižší důchody žen, které jsou znevýhodněny tím, že roky pečovaly o své potomky.

Ministr Jurečka se elegantně vyhnul číslu 68 let. Potvrdil ale, že se hranice věku pro odchod do důchodu bude průběžně posouvat. Tak jako např. v Dánsku nebo Nizozemí. Tam ale chodí do důchodu skoro nejpozději z celé Evropy. S tím rozhodně nesouhlasím! Zvyšuje se sice věk dožití, ale neroste věk dožití ve zdraví. Ten je pouze 61 let.

Hranici 65 let je třeba zachovat a klást větší důraz na udržitelnost průběžného financování důchodového systému. Toho jde dosáhnout jen větší podporou porodnosti, mladých lidí a rodin s dětmi. Na ně ale vláda zase zapomněla. Neřešila rodičovský příspěvek, ani nedostatek předškolních zařízení. A co víc?! Ještě jim zrušila školkovné, slevu na studenta, nebo na manželku, zvedla odvody a jako bonus zvýšila daň z nemovitostí, která mladým rodinám i nám všem ještě zdraží už tak dost nedostupné bydlení. To je celé špatně!

Proto tuhle NEreformu považuji jen za planý výkřik do tmy, který stejně nic nevyřeší. Za Přísahu přitom od začátku navrhujeme konkrétní kroky, jak situaci s porodností řešit, jako je větší podpora částečných, sdílených, nebo zkrácených úvazků, zvýšení počtu a kapacity předškolních zařízení, nebo zvýšení rodičovského příspěvku všem stávajícím rodičům, alespoň o výši inflace!

Psali jsme: Kubisková (Přísaha): Vláda už nebude započítávat dobu na studiích do nároku na penzi Kubisková (Přísaha): Stanjura se těšil na 100 miliard z válečné daně, je z toho 40 miliard Kubisková (Přísaha): Evropská unie nám chce sebrat maso Kubisková (Přísaha): Tisíce korun za přednostní lékařská vyšetření. Tak tohle ne

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.