Kučera (TOP 09): Návrat bolševiků by nás odtáhl na Východ

Už za 3 dny se rozhodne o budoucnosti našeho kraje i celé země. Budu rád za Váš hlas pro koalici SPOLU a stejně tak i za Váš kroužek pro mě samotného – je mi velkou ctí být jedničkou na kandidátce.
Pokud dopustíme návrat bolševiků do Sněmovny a případnou vládu, kde bude STAČILO! s SPD, čeká nás otočka o 180 stupňů. Na Východ. A to nikdo rozumný nemůže chtít. Přineslo by to bezpečnostní rizika, ekonomický úpadek a politickou izolaci po boku Fica a Orbána. Kvalitu života v Česku by to neposunulo ani o krok vpřed.
Pojďme společně ukázat, že Česká republika patří k Západu. Že dokážeme bránit svobodu, prosperitu a budoucnost našich dětí. Teď je čas zabojovat – a vyhrát.
autor: PV