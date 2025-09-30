Kučera (TOP 09): Návrat bolševiků by nás odtáhl na Východ

01.10.2025 10:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Stačilo!.

Kučera (TOP 09): Návrat bolševiků by nás odtáhl na Východ
Foto: TOP 09
Popisek: Michal Kučera

Už za 3 dny se rozhodne o budoucnosti našeho kraje i celé země. Budu rád za Váš hlas pro koalici SPOLU a stejně tak i za Váš kroužek pro mě samotného – je mi velkou ctí být jedničkou na kandidátce.

Pokud dopustíme návrat bolševiků do Sněmovny a případnou vládu, kde bude STAČILO! s SPD, čeká nás otočka o 180 stupňů. Na Východ. A to nikdo rozumný nemůže chtít. Přineslo by to bezpečnostní rizika, ekonomický úpadek a politickou izolaci po boku Fica a Orbána. Kvalitu života v Česku by to neposunulo ani o krok vpřed.

Pojďme společně ukázat, že Česká republika patří k Západu. Že dokážeme bránit svobodu, prosperitu a budoucnost našich dětí. Teď je čas zabojovat – a vyhrát.

Ing. Michal Kučera

  • TOP 09
  • poslanec
autor: PV

