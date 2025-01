Kučera (TOP 09): Politici nějaké datum stanovili, ale průmysl se rozhodl jinak

Dámy a pánové,

já velmi vítám, že tento zákon, tato novela se objevila na stole právě dnešní den a že ji můžeme i takto projednat. Vítám to, že se na ní podíleli jak koaliční poslanci, tak samozřejmě byla vypracována, jak už tady říkal pan zpravodaj, i ve shodě s poslanci opozičními, takže ten návrh je poměrně konsenzuální a je to pro českou energetiku a českou společnost dobře. Zákony, takto důležité zákony, které se týkají třeba - nebo například - energetiky, tak je jednoznačně třeba dělat v konsenzu a v nějaké širší shodě, nikoliv ve střetu, protože to jsou zákony, které mají výrazný přesah přes jedno volební období.

Já bych tady možná připomenul dobu - a ta není tak dávná - někdy před pěti, šesti, deseti lety možná, se tady vedla debata, kdy nastane útlum těžby. Byla to čistě politická debata. My jako politici jsme se střetávali nad daty 2038, 2035, 2033. Byla tam různá prohlášení, kdy nastane útlum těžby. No, politici nějaké datum stanovili, ale průmysl se rozhodl jinak. A protože jim nevychází aktuální ekonomika provozu tepelných elektráren, tak se rozhodl elektrárny v dohledné době uzavřít, což je podstatně dříve, než politici předpokládali.

Ing. Michal Kučera TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A bohužel se stalo to - a to tady i trochu kladu za vinu straně pana zpravodaje - že na to nejsme připraveni. Teď to doháníme, doháníme to v tomto volebním období. Schvalují se tady poměrně rychle - a znovu oceňuji - v konsenzu, ve shodě se tady schvalují energetické zákony. Připomenu lex OZE I, tedy zjednodušení výstavby obnovitelných zdrojů, lex OZE II, což je sdílení, lex OZE III, akumulace, flexibilita a agregace, teď je ještě v Senátu, ale věřím, že se nám to v dohledné době podaří schválit.

To jsou naprosto klíčové zákony k tomu, aby nástup energetického mixu, ke kterému jsme se nejen jako vláda, ale věřím jako celá společnost zavázali, to znamená, jaderná energetika, obnovitelné zdroje - a samozřejmě doplněné zčásti právě o paroplynové zdroje tak, abychom tento energetický mix dosáhli co nejdříve. To, že ty zákony už tady měly být dříve, je jasné. Že to je je chyba, řeknu, předchozích vlád - je to taky jasné.

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4325 lidí

Já si myslím, že o tom není shoda (?) a není to předmětem této debaty. Teď hledáme řešení k tomu, abychom právě to přechodné období, kdy dosáhneme, řeknu, ideálního energetického mixu, překonali, překlenuli, a právě proto je na stole tato novela zákona, tento zákon, to znamená, takzvaný lex plyn. Ten právě nám má umožnit zrychlení výstavby, výstavby paroplynových zdrojů. Zjednodušení výstavby navazuje na celou řadu opatření, která jsme už taky udělali v tomto období.

Já tady ještě připomenu, že jsme takzvaný liniový zákon přejmenovali během debaty na zákon o strategických stavbách, správně, to znamená, tento zákon se už netýká pouze dopravních staveb, ale byla tam zařazena celá řada staveb energetických, aopět, to je další krok této vlády, této Sněmovny, k tomu, abychom urychlili výstavbu nejen dopravních staveb, ale tady, jak se bavíme, staveb energetických. To znamená, urychlili výstavbu nejenom elektráren, ale samozřejmě i jednotlivých produktovodů, které jsou pro energetickou soustavu nezbytné.

Já, když to shrnu, tak balík zákonů, energetických zákonů, které tady byly v tomto volebním období - lex OZE I, OZE II, OZE III, tento zákon, lex plyn, zákon o strategické výstavbě, je obrovským přínosem, který právě v tomto volebním období tato vláda přinesla k rozvoji energetických zdrojů, energetické soustavy v České republice.

A na závěr možná ještě dodám jednu věc. My jsme tady - a dlouho tento termín nebyl, možná nerezonoval tak silně ve společnosti, energetická bezpečnost a odolnost, tak si myslím, že to je výrazný příspěvek právě i k energetické bezpečnosti a odolnosti České republiky a české ekonomiky.

Děkuju.