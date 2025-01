Kuchař (STAN): My tady teď momentálně šikanujeme jenom politiky

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já nebudu moc dlouhý. Já budu reagovat na většinu předřečníků před sebou. U paní Schillerové, vaším prostřednictvím, zaznělo, že vlastně jak na to mají nahlížet ti, kteří vykonávají občanské povolání, a že my všichni jsme ho měli nebo ho máme? Tady já bych se trošku zastavil, protože my projednáváme novelu o platu představitelů státní moci, což kolega řekl, že teď momentálně se bavíme o poslancích a senátorech, zhruba o 6 %, ale v těch 6 % zůstala i ta občanská povolání.

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4109 lidí

Takže celkem by mě zajímalo, jakým způsobem se vypořádáme s řediteli třeba krajských společností, jak se vypořádáme s řediteli státem založených společností, kteří mezi námi sedí. Jestli náhodou to taky není kumulace, když se odsud vracím jako ředitel nemocnice nebo ředitel divadla, ředitel školy, ať se vracím ze Senátu nebo odsud. Jestli náhodou se nemáme bavit i o tomhle, protože my tady teď momentálně šikanujeme jenom politiky, že starosta jde zároveň dělat krajského radního, ale vůbec se nebavíme o tom, že ten starosta je ředitelem třeba státního podniku a stát ho platí a my nekrátíme vůbec nic.

Možná by tady mělo zaznít i taky, jakým způsobem tedy budeme říkat, kolik poslanců tady má tři úvazky nebo čtyři úvazky i víc úvazků - a pokud by se to sečetlo, tak se bavíme úplně o jiných penězích, než tady pořád všichni omíláme a načítáme na mikrofon, kolik tady bere politik.

Takže pojďme se nad tím zamyslet, jestli náhodou tady mezi námi nesedí mimo politických nějakých sběratelů funkcí i sběratelé jiných zaměstnání mimo tuto politickou funkci.

Jan Kuchař STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky