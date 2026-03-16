Šebelová (STAN): Úplný zákaz by kratom jen vytlačil na černý trh

17.03.2026 9:06
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kratomu.

Šebelová (STAN): Úplný zákaz by kratom jen vytlačil na černý trh
Foto: STAN
Popisek: Michaela Šebelová

Je dobře, že Andrej Babiš stáhl z jednání vlády návrh na úplný zákaz kratomu. Plošný zákaz by byl krátkozraký – kratom by jen vytlačil na černý trh bez jakékoliv kontroly.

Vláda by se měla místo toho zaměřit na důsledné kontroly prodejních automatů, kde se podle zjištění objevují i zakázané látky s přelepenými etiketami.

Za správný krok považuji také zařazení HHC a dalších nových syntetických kanabinoidů na seznam návykových látek. Právě ty představují skutečné riziko, zejména pro děti.

Podporuji proto cestu regulace, vyhodnocení nové úpravy psychomodulačních látek, důsledné kontroly a osvětu.

Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , STAN , Šebelová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by být kratom zcela zakázán?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Šebelová (STAN): Úplný zákaz by kratom jen vytlačil na černý trh

9:06 Šebelová (STAN): Úplný zákaz by kratom jen vytlačil na černý trh

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kratomu.