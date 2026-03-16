Šebelová (STAN): Úplný zákaz by kratom jen vytlačil na černý trh

Je dobře, že Andrej Babiš stáhl z jednání vlády návrh na úplný zákaz kratomu. Plošný zákaz by byl krátkozraký – kratom by jen vytlačil na černý trh bez jakékoliv kontroly.
Vláda by se měla místo toho zaměřit na důsledné kontroly prodejních automatů, kde se podle zjištění objevují i zakázané látky s přelepenými etiketami.
Za správný krok považuji také zařazení HHC a dalších nových syntetických kanabinoidů na seznam návykových látek. Právě ty představují skutečné riziko, zejména pro děti.
Podporuji proto cestu regulace, vyhodnocení nové úpravy psychomodulačních látek, důsledné kontroly a osvětu.
