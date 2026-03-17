Trump je rozrušený z Íránu. Něco mu totiž neřekli

17.03.2026 7:31 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Válka v Íránu pokračuje a americký prezident Donald Trump je prý rozrušený z toho, co vidí. Staly se totiž dvě věci, s nimiž podle všeho nepočítal, i když byl tajnými službami varován, že se mohou stát. Šéfka evropské zahraniční politiky Kaja Kallasová vyslala Trumpovi vzkaz. V samotném Íránu je situace nejistá. Část lidí se zlobí především na Američany, část lidí si přeje, aby konečně skončila vláda ajatolláhů.

Foto: The White House
Popisek: Prezident USA Donald J. Trump

47. prezident USA Donald Trump prohlásil, že nikdo nečekal, že se Írán po útoku zachová právě tak, jak se zachoval, a začne útočit na své sousedy. Prezident v pondělí dvakrát prohlásil, že odvetné útoky Íránu proti Kataru, Saúdské Arábii, Spojeným arabským emirátům, Bahrajnu a Kuvajtu byly překvapením. „Oni (Írán) neměli útočit na všechny tyto další země na Blízkém východě,“ řekl. „Nikdo to nečekal. Byli jsme šokováni.“

Jenže agentura Reuters tvrdí, že Donald Trump byl předem varován, že se může stát přesně to, co se stalo. Podle jednoho ze zdrojů obeznámených se situací bylo uvedeno, že prezidentovi nebylo řečeno, že Írán stoprocentně začne útočit na své sousedy. Prezidentovi bylo řečeno, že se to může stát.

Trump byl také před operací informován, že Teherán se pravděpodobně pokusí uzavřít ekonomicky důležitý Hormuzský průliv, uvádějí dva další zdroje obeznámené s touto záležitostí. Írán zastavil téměř veškerou lodní dopravu přes Hormuzský průliv, kterým prochází 20 % světových dodávek ropy, což způsobilo prudký nárůst cen energií po celém světě.

Několik amerických spojenců v pondělí odmítlo výzvu Donalda Trumpa k vyslání válečných lodí k doprovodu tankerů Hormuzským průlivem. To prý amerického prezidenta rozrušilo. Na oplátku obvinil západní spojence, že by měli Američanům projevit více vděčnosti za desítky let pomoci, kterou od USA dostávali.

Podle serveru Axios Trumpova administrativa chce, aby součástí koalice byly Spojené království, Francie, Německo, Itálie, Austrálie, Kanada, země Perského zálivu a Jordánsko. USA prý oslovily také Japonsko a Jižní Koreu. Německo, Itálie i Japonsko však poskytnutí lodí vyloučily. 

Šéfka evropské zahraniční politiky Kaja Kallasová po setkání s ministry zahraničí 27 členských států prohlásila, že v EU „není chuť“ připojit se k Trumpově koalici v oblasti Hormuzského průlivu. „Toto není válka Evropy,“ řekla.

Server katarské televize Al-Džazíra upozorňuje, že Íránci si budou chtít udržet kontrolu nad Hormuzským průlivem a dávají najevo, že v tuto chvíli rozhodně nebudou vyjednávat. Hormuzský průliv je podle serveru televize Al-Džazíra velkou vyjednávací pákou, kterou Íránci drží v ruce.

V samotném Íránu je situace nejistá. Část lidí se zlobí především na Američany, část lidí si přeje, aby konečně skončila vláda ajatolláhů.

Dvaašedesátiletá Šahnaz prostřednictvím WhatsAppu novinářům agentury Reuters sdělila, že současný režim rozhodně nepodporuje. „Ne, nepodporuji. Jak bych mohla? Zabili mi vnučku při (lednových) protestech. Chceme, aby tento režim odešel. Chceme, aby tato bída skončila,“ uvedla.

Článek obsahuje štítky

energetika , EU , Írán , Japonsko , Jižní Korea , ropa , válka , zahraničí , Blízký východ , Reuters , Al-Džazíra , Axios , Kallasová

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Investice a partnerství

Sám říkáte, že je třeba, aby EU investovala své peníze správně, aby získala nejen v afrických zemích významné obchodní partnery. Kdo a jak zajistí, že budou investovány správně? A nemyslíte, že co se týká partnerství, tak je na tom EU bídně? A že si hlavně svou politikou podřezává pod sebou větev co...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

