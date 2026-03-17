Trump je rozrušený z Íránu. Něco mu totiž neřekli

47. prezident USA Donald Trump prohlásil, že nikdo nečekal, že se Írán po útoku zachová právě tak, jak se zachoval, a začne útočit na své sousedy. Prezident v pondělí dvakrát prohlásil, že odvetné útoky Íránu proti Kataru, Saúdské Arábii, Spojeným arabským emirátům, Bahrajnu a Kuvajtu byly překvapením. „Oni (Írán) neměli útočit na všechny tyto další země na Blízkém východě,“ řekl. „Nikdo to nečekal. Byli jsme šokováni.“
Trump byl také před operací informován, že Teherán se pravděpodobně pokusí uzavřít ekonomicky důležitý Hormuzský průliv, uvádějí dva další zdroje obeznámené s touto záležitostí. Írán zastavil téměř veškerou lodní dopravu přes Hormuzský průliv, kterým prochází 20 % světových dodávek ropy, což způsobilo prudký nárůst cen energií po celém světě.
Několik amerických spojenců v pondělí odmítlo výzvu Donalda Trumpa k vyslání válečných lodí k doprovodu tankerů Hormuzským průlivem. To prý amerického prezidenta rozrušilo. Na oplátku obvinil západní spojence, že by měli Američanům projevit více vděčnosti za desítky let pomoci, kterou od USA dostávali.
Podle serveru Axios Trumpova administrativa chce, aby součástí koalice byly Spojené království, Francie, Německo, Itálie, Austrálie, Kanada, země Perského zálivu a Jordánsko. USA prý oslovily také Japonsko a Jižní Koreu. Německo, Itálie i Japonsko však poskytnutí lodí vyloučily.
Šéfka evropské zahraniční politiky Kaja Kallasová po setkání s ministry zahraničí 27 členských států prohlásila, že v EU „není chuť“ připojit se k Trumpově koalici v oblasti Hormuzského průlivu. „Toto není válka Evropy,“ řekla.
Server katarské televize Al-Džazíra upozorňuje, že Íránci si budou chtít udržet kontrolu nad Hormuzským průlivem a dávají najevo, že v tuto chvíli rozhodně nebudou vyjednávat. Hormuzský průliv je podle serveru televize Al-Džazíra velkou vyjednávací pákou, kterou Íránci drží v ruce.
V samotném Íránu je situace nejistá. Část lidí se zlobí především na Američany, část lidí si přeje, aby konečně skončila vláda ajatolláhů.
Dvaašedesátiletá Šahnaz prostřednictvím WhatsAppu novinářům agentury Reuters sdělila, že současný režim rozhodně nepodporuje. „Ne, nepodporuji. Jak bych mohla? Zabili mi vnučku při (lednových) protestech. Chceme, aby tento režim odešel. Chceme, aby tato bída skončila,“ uvedla.
