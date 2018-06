Kupka (ODS): O konci technické kontroly má majitele vozidel informovat stát

Do zákona by měl podle něj přibýt odstavec, který by uložil ministerstvu dopravy informovat vlastníky vozidel, kteří mají zřízenou datovou schránku, o blížícím se konci platnosti technické prohlídky. Kupka si od toho slibuje nejen větší komfort občanů, ale i snížení rizika dopravních nehod.

„Státní informační systémy u nás nemají zrovna dobrou pověst, protože mnoho z nich sice usnadňuje práci úředníkům, ale občanům naopak přidělává starosti. My chceme tento trend obracet, aby technologie byly přínosné i pro občany. V tomto případě jde navíc o využití systému datových schránek, který již existuje, a zasílat se má údaj, který stát nemusí nijak zjišťovat, protože ho dávno má. Popravdě řečeno je s podivem, proč ministerstvo takovou službu občanům neposkytuje už dávno,“ říká místopředseda ODS Martin Kupka.

Mgr. Martin Kupka ODS



Každý vlastník motorového vozidla ví, jak snadné je zapomenout na termín, do kdy musí vozidlo znovu projít technickou prohlídkou. Včasná informovanost ze strany státu tak může nejen zabránit případné pokutě a dalším komplikacím za jízdu bez platné prohlídky, ale především může přispět ke zvětšení bezpečnosti silničního provozu, protože technická prohlídka může odhalit špatný stav vozidla nebo některých jeho součástí.

„Je jasné, že jen malá část datových schránek je zřízena pro fyzické osoby (občany), takže výhody včasné informovanosti o končící lhůtě si užijí především firmy a další právnické osoby. Bylo by však chybou nevyužít možnost, že se příslušný zákon zrovna v parlamentu projednává, a nepokusit se prosadit alespoň tento postupný krůček ke zlepšení přístupu státu k občanům,“ dodává Martin Kupka.

autor: PV