Kupka (ODS): Výjimka z používání NEN – vládní pokrytectví v praxi

Vláda ČR včera schválila žádost Ministerstva dopravy ČR o výjimku z povinného používání Národního elektronického nástroje (NEN) při zadávání veřejných zakázek. To nelze vnímat jinak než jako poslední z řady selhání vlády odborníků.

Stát má za několik stovek milionů korun informační systém určený k transparentnímu zadávání veřejných zakázek, který je 4 roky po spuštění jen minimálně používán. Sám Úřad vlády ho opakovaně tvrdě kritizuje. Upozorňuje například na to, že projekt je podle Evropské komise neperspektivní a neudržitelný a vykazuje stále problémy s migrací dat. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za chyby při jeho zadávání udělil dvě půlmilionové pokuty. Předseda vlády ovšem odbývá dotazy na NEN s tím, že problém zdědili, jako by už skoro pět let nebylo zodpovědné ministerstvo pro místní rozvoj v rukou jeho hnutí.

Jediné, v čem česká vláda v posledních letech skutečně vyniká, je ukládání povinností občanům a zejména podnikatelským subjektům. Výjimky se nepředpokládají, sankce jsou likvidační. Pokud se ovšem jedná o povinnosti vlády, je evidentně míra pochopení pro různé úlevy nekonečná. U hnutí vzniklého mimo jiné na myšlence transparentnosti státu to nelze hodnotit jinak než jako naprosté pokrytectví a neschopnost zajistit plně funkční a uživatelsky přívětivý nástroj pro veřejné zadávání.

Martin Kupka

Místopředseda ODS

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec

