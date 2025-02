Lachnit (ANO): Bruselská sociální síť? Určitě bez cenzury…

Milý Petře Lachnite,

píši Ti z druhého konce velkoměsta, z oblasti, kde se rovněž někteří politici mentálně vracejí do velké země, ve které před drahným časem zítra už znamenalo včera. Možná si říkáš, že už i mně záře akcelerujícího všeobjímajícího pokroku zaslepila rozumný úsudek, ale o sobě nemluvím. Musím se Ti totiž pochlubit mým senátorem, panem „X“

Předpokládám, že jsi o aktivitách tohoto zákonodárce zatím příliš neslyšel, pro Tvoji informaci – v Senátu se věnuje především médiím, dezinformacím a všem těmto moderním termínům. Abychom si rozuměli, a tím se vracím na začátek mého dopisu, pan „X“ nechrání svobodu slova, nebojuje proti cenzuře. Přesně naopak.

Aktuálním počinem tohoto senátora je nápad zřídit jakousi evropskou sociální síť. Ty stávající se s nástupem Donalda Trumpa zřejmě staly až příliš svobodnými, lidé na nich opět mohou šířit své názory, takové či makové. Vždyť i na hloupost má přece každý právo. Pryč je doba cenzury a progresivního „vychýlení“ na Facebooku či bývalém Twitteru. Zůstaly jen senátorovy vzpomínky na tyto krásné liberální časy, kdy nejrůznější pomatenci se svými nesprávnými a nehodnotovými postoji rozhodně „neprošli“.

A s tím se musí něco dělat, viď? To by tak hrálo, kdyby si každý mohl do éteru hlásat, co je mu libo. Svoboda slova musí být řízená, tak jako to dělal ten Zuckerberg, co se před pár dny přiznal, že ten jeho Facebook uživatele cenzuroval. Když to někdo tvrdil ještě loni, tak byl za dezinformátora. Vzpomeň si také na našeho pravdomluvného premiéra a jeho myšlenku, že lidé mají právo na korigované informace. Petře, já si myslím, že nemají právo, ale povinnost. Aby jim nějaká ta nekorigovaná neublížila.

A proto to pan senátor určitě nemyslí špatně, když hodlá novou sociální síť postavit na ověřené identitě uživatelů, a hlavně „ověřených“ algoritmech, které nebudou preferovat polarizaci, ale relevanci a kvalitu. No jo, ale kdo ty algoritmy nastaví? Protože taková polarizace, to je věc velmi ošemetná. Patří do ní třeba kritika Evropské unie? Nebo Green dealu či jiných fascinujících věcí? Kdo bude arbitrem správných, relevantních a kvalitních názorů? Sám senátor?

Jemu ani jemu podobným přirozeně o žádnou diskuzi nejde. Jsou to otroci zoufalých ideologií, jejichž produkty jsou nesvoboda, nepřirozenost a ekonomický pád. Milují všudypřítomnou zkázonosnou regulaci všech sfér života, včetně myšlení. Nemohou připustit, aby na jejich omyly lidé upozorňovali, a připomínali jim jejich nekompetenci a zodpovědnost. Neumí si obhájit svou politiku, bojí se sami sebe. Jsou neschopní, a tak se svou neschopnost snaží hodit na vnější okolnosti.

A tak jejich jedinou snahou je jakýmkoli způsobem prodloužit nynější společensko-ekonomickou agónii, ze které stále ještě tyjí. Vůbec bych se nedivil, kdyby přišli s nápadem na celoevropskou televizi či noviny, třeba po vzoru Rudého práva. Vždyť i v něm optikou tehdejších mocných nepochybně vycházely kvalitní, správné a relevantní pohledy na život.

Přesto zůstávám optimistou.

Tvůj přítel František Novák