Lachnit (ANO): Hřib jako náměstek končí. Neradujme se…

Pirátská strana je ideologicky založená na „boji“ proti čemukoli souvisejícím s rozumem, a také na adoraci čehokoli, co mu odporuje. A nastupující náměstek je toho živým důkazem.
Buďme konkrétní. Pirát Beránek například prohlašuje, že „vozy typu SUV do městského provozu nepatří a byla stvořena někam na hory nebo do těžkého pracovního nasazení“. K tomu dodává, „že pokud už tady ta SUV máme, tak bych se přimlouval za to, aby jejich řidiči platili více za parkování a aby byla skutečně všechna vybavena kvalitními bezpečnostními systémy proti nehodám“.
Netuším, zda pan Beránek někdy nějaké to SUV viděl, či jestli má vůbec řidičák, ale nedokážu si představit, jak majitel takový vůz využívá pro „těžké pracovní nasazení“ typu svážení vytěženého dřeva z horských svahů či rozvoj kravského hnoje po polích našeho krásného venkova. Na co se ale velice těším, je vlastní definice SUV, protože bez ní by šikana byla komplikovanější. Délka, výška, šířka, váha? Připravte si jako obětní beránci „soudruha“ Beránka metr a šupleru, abyste věděli, jak jste na tom. Hmotnost či velikost elektrovozů samozřejmě žádnou roli nehraje, patří totiž do skupiny přátel veřejného blaha do městského provozu patřících.
Svá moudra dále rozvinul do teorie, že trend vyššího počtu takzvaných SUV aut možná souvisí i s tím, že máme relativně dostupné pohonné hmoty ve srovnání ke kupní síle. „To znamená, že cestování individuálními automobily se výrazně zdemokratizovalo a je dostupné pro mnohem větší část společnosti,“ tvrdí. Budoucí náměstek by pravděpodobně přivítal nějaké to zdražení benzínu a nafty, protože populární Fialova drahota ještě nenarazila na svůj limit. Tím bychom také cestování individuálními automobily „oddemokratizovali“, což by přispělo k vytoužené dopravní totalitě, pardon uhlíkové rovnováze a pohodě.
Pana Beránka také trápí elektrokoloběžky, což je zvláštní s ohledem na to, že suchozemští piráti vládnou hlavnímu městu už sedm let. Po všeobecném občanském odporu až nyní prozřel, asi mu už tato vozítka nepřišla svou nebezpečností dostatečně „smart“.
Z rozhovoru nevyplývá, jak hodlá pan Beránek řešit skutečné dopravní problémy hlavního města – katastrofální průjezdnost či zastavení klíčových investic (metro D, Libeňský most…).
Naopak explicitně odmítá zřízení koordinátora dopravních staveb, což skoro na každém jednání zastupitelstva navrhují zástupci hnutí ANO. Takže i nadále se nejen řidiči budou potýkat s totálním chaosem, kdy opravu páteřní komunikace obvykle doprovází i opravy možných objízdných tras.
„Když vše shrnu, tak do městského prostředí nepatří hlavně tito sociální inženýři likvidující pohodový chod města a kašlající na zájmy a potřeby běžných Pražanů“ konstatuje Petr Lachnit. Nebuďme oběťmi jejich extrémistických experimentů, dejme jim za rok na podzim u komunálních voleb vzkaz: chceme normálně žít!
autor: PV