Lachnit (ANO): Když Petr Fiala vyjednává o cenách…

Možná už schůzky Petra Fialy začaly, kdo ví. Každopádně si dovoluji odhadnout, jak by taková jednání mohla na základě zkušeností se současnou vládou probíhat. Jen s lehkou nadsázkou si dokáži představit následující…

PF: Dobrý den, jmenuji se Petr Fiala, premiér. Tak jsem tady. Možná mě znáte. Rád bych si s vámi popovídal.

Ředitel: Ich verstehe nicht.

PF: Promiňte, německy sice mluvím, vždyť mým velkým fanouškem je i Berndt Posselt, ale když dovolíte, rád bych ještě letos s vámi hovořil česky. Je to možné?

Ředitel: Sicher. Já už česky umím. Vždyť už u vás fungujeme hezkou řádku let. Jen jsem vás zkoušel.

PF: Určitě jste viděl mé populární video, jak jsem úspěšně nakupoval ve Waldsassenu. Mezi námi, užil jsem si to. A jen vám řeknu, že jsem si tam u vás koupil i currywurst, vypadal krásně, nestál moc, a ještě lépe chutnal. Zatajil jsem ho.

Ředitel: No to je u nás v Německu normální. Je to levnější, hodně kvalitní, a ještě je toho víc.

PF: Víte, já jsem v tom videu slíbil, že řetězce včetně toho vašeho poprosím, aby Čechům zlevnily. Takže vás prosím…

Ředitel: A proč bychom to dělali?

PF: No mě má vlastně málokdo rád. Ani nevím proč. Přitom mám kolem sebe lidi, kteří mě rádi mají. Třeba poradci. Jsou úžasní, mladí, ve všem je poslechnu. A nejsou drazí, vždyť šetříme. Ale potřeboval bych aspoň něco, vyslat signál. Něco, čím bych se mohl pochlubit. A hlavně, kde bych nelhal.

Ředitel: Heleďte, a co je mi do toho. To je vaše věc. My potřebujeme vydělávat. Dividendy, vždyť víte. Tady máme skvělé podmínky. Sype to tu jako nikde jinde. Dokonalá země.

PF: Mně vlastně bude stačit, že jsem vám to řekl, poprosil. Vždyť pak vlastně lhát konečně nebudu. Tvrdě jsem s vámi vyjednával. Hned jdu dělat video.

Ředitel: Počkejte, když už jste tady, prý máte rád Nutellu?

PF: Jojo, hlavně v tom velkém balení, co máte tam u vás.

Ředitel: A co u ní snížit dépéháčko? Nám by to taky pomohlo, moc se teď neprodává, všichni pro ni začali jezdit do Německa. Vlastně ani nevím proč.

PF: A pak mě lidi konečně začnou mít rádi?

Ředitel: Já určitě.

