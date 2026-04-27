Lachnit (ANO): Nesledujete Českou televizi? Možná ohrožujete demokracii

28.04.2026 8:03 | Komentář
autor: PV

Jakýsi spolek na nově otevřený pražský Dvorecký most vyvěsil (samozřejmě bez pronájmu a tudíž protiprávně) transparent, na němž stálo: ruce pryč od České televize. A mnozí z nás, kteří tomuto několikamiliardovému bumbrlíčkovi musíme měsíc co měsíc odvádět desátky, zbystřili.

Foto: Vít Hassan
Popisek: Petr Lachnit

Co je to za vzkaz? Není v něm něco hlubšího, intelektuálně významného? A pak jsem na tento jinotaj přišel. My, co jsme před dlouhými léty prostřednictvím dálkového ovladače už od Kavčích hor ruce pryč dali, to máme učinit i peněženkou.

Vynikající doporučení, děkujeme.

Tento problém ale za nás snad vyřeší vláda, která zrušení takzvaných koncesionářských poplatků (jakési specifické daně) má nejen ve svém programu, ale i úmyslu. Tím se významně liší od té minulé, kdy slib byl jen slibem, a jeho porušení normou.

Česká televize či rozhlas zkrátka nechutná minimálně stovkám tisíc poplatníků. Je to stejné, jako kdybych musel povinně ze zákona chodit do hospody, kde je mizerná obsluha, špatně tam vaří a mají nedobré pivo.

Přímo komické jsou pak vyjádření opozičních předáků, že změnou financování veřejnoprávna ohrozíme demokracii. Pokud má České televize důvěru poloviny občanů, logicky ta druhá polovina v demokracii už asi nežije. Bez vysílání z Kavčích hor se zřejmě ztrácejí v dezinformacích a falešných zprávách.

Nechybí ani věčný argument o „ohrožení nezávislosti“ těchto médií. Primárně se domnívám, že jsou nezávislá především na pravidlech, tedy veřejnoprávních zákonech a kodexech. Preferují politiky nynější sněmovní opozice, včetně jejich „expertů“. To jsou fakta, která například na základě oficiálních údajů Českého rozhlasu zveřejnil jeho bývalý radní Tomáš Kňourek. Vyplynulo z nich, že do publicistických pořadů byli politici současné opozice dlouhodobě zváni přibližně třikrát více než jejich oponenti. „A jede se v klidu dál“ konstatuje Petr Lachnit.

Alfou a omegou kvality obsahu vysílání České televize a Českého rozhlasu ale není nezávislost, nýbrž nestrannost, vyváženost a objektivita. Nezávislost může být pouze předpokladem pro jejich dodržování.

O demokracii a nezávislost opozici samozřejmě nejde. Současný stav veřejnoprávní ekonomické neprůhlednosti a nakloněné roviny v jejich prospěch jim zkrátka vyhovuje. A to je podstata této hry.

Článek obsahuje štítky

ČT , koncesionářské poplatky , Lachnit , ANO

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Měly by se koncesionářské poplatky zrušit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jinde na netu:

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

