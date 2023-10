Lachnit (ANO): Premiérův poradce za všechny peníze

reklama

Dobrý den, jmenuji se Štěpán Křeček. Jsem hlavním ekonomem společnosti B., a také poradcem premiéra Petra Fialy. Ano, byl jsem to právě já, kdo lidem letos v dubnu kvůli tuzemské drahotě doporučoval jezdit nakupovat levnější zboží do Polska. A jsem to také já, kdo aktuálně vypracoval analýzu, že Česká republika tímto tratí miliardy korun.

Jestli jste si mysleli, že je to vtip, není. A vlastně se není čemu divit. Takto „český“ kabinet skutečně funguje. Premiérův poradce žene lidi nakupovat za hranice, a pak přijde s objevným zjištěním, že do tuzemského rozpočtu netečou peníze. Cirkus bude? Ne, cirkus už je.

V posledních dnech se v médiích stále častěji objevují články a doporučení, že se cesta do obchodů za hranicemi skutečně vyplatí. Třeba konzumenti tabáku ušetří na krabičce běžně čtyřicet korun. Mám kamaráda z jedné vesnické hospody, který všem tamním kuřákům pravidelně vozí desítky kartonů. Proč ne. Člověk je Homo economicus, a měsíčně ušetřená tisícovka se v kapse hodí. Zvlášť v dnešní době, kdy nás vláda svým amatérismem všechny ožebračuje.

A přitom nejde jen o cigarety. Na litru pohonných hmot se dá dnes v Polsku ušetřit i šest korun. A to nemluvím o cenách potravin či drogerie, nejen v Polsku.

Připadá mi, že jsme se stali obětí jakéhosi experimentu, co všechno si našinec nechá líbit. Ještě že máme odborníky typu pana Křečka, kteří dokáží dobře poradit. Ptám se, proč kromě kvalitních rad a následných analýz nepřicházejí s řešením. Možná na to nemají. Nebo nás jen testují, co vydržíme. Vybírat si z těchto variant nechci. Někdo z vás snad ano?

