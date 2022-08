Lachnit (ANO): Příběhy seniorů z odlehčovacího zařízení Na Neklance

reklama

Ten, kdo využil služeb pobytového odlehčovacího potvrdí, že zdejší pobytová odlehčovací služba je mnohdy jediným záchranným bodem v situaci, kdy senior zůstane bez pomoci druhého a hledá řešení, co s ním bude dál. Anketa Půjdete volit do Senátu? Ano, půjdu 81% V mém obvodu se letos nevolí 10% Nešel (nešla) bych, ani kdybych mohl(a) 9% hlasovalo: 12328 lidí

Klienti z Neklanky se svěřují za dobu opakovaných nebo jednorázových pobytů se svými osudy a příběhy. I vy se můžete se mnou o ně podělit anebo se jen tak nad nimi zamyslet. Společným jmenovatelem všech příběhů je každopádně pomoc, sdílení a nalezení naděje. V každém příběhu se promítají životní peripetie klientů seniorů, které se snažíme v odlehčovací pobytové službě společně řešit a prožívat. Nejen my jsme přesvědčeni, že tato služba má velký význam právě v péči o ně.

Příběh paní Magdalény

Paní Magdaléna je dlouholetou klientkou. Před mnoha lety, jak sama říká, utekla hrobníkovi z lopaty. Cestou z práce omdlela a pak si několik měsíců nic nepamatuje. Byla převezena do nemocnice, jak se později dozvěděla, jednalo se o rozsáhlé krvácení do mozku, které se podařilo včas chirurgicky zastavit. Den, kdy se tak stalo, slaví s rodinou více než narozeniny. Bohužel tento stav znamená pro paní Magdalénu omezení, která jí brání nejen v úplné sebeobsluze, ale hlavně jí neumožní samostatný pohyb mimo domov. Proto se zkontaktovala s pobytovým odlehčovacím zařízením Na Neklance a sama si několikrát do roka objednává tento pobyt. Vrací se sem totiž ráda ze dvou důvodů. Prvním je možnost prožít den aktivně při cvičení, trénování paměti, výtvarných aktivitách nebo vycházkách na vozíku a za doprovodu pečovatelky. Druhým důvodem je přátelské a známé prostředí, kde si může popovídat, v atriu s přáteli popít kávu, těší se nejen na dlouhodobé klienty domu, se kterými si často smluví společný pobyt, ale i na personál. K velkému překvapení si v loňském roce objednala pobyt i přes vánoce, protože jak říká, tady se bude něco dít a doma bych sama koukala na televizi.

Příběh pana Jaroslava

Pan Jaroslav byl klientem zařízení Na Neklance zatím jen jedenkrát, ale jak sám říká, určitě ne naposledy. Pro svůj první pobyt se rozhodl sám a také si jej sám objednal. Pana Jaroslava trápí mnoho nemocí, ale nevětší potíže mu způsobují otevřené bércové vředy, díky kterým si již nemohl dovolit vycestovat s manželkou k moři. Jak sám říkal, trápilo ho, že žena bez něj nepojede a také nechtěl zůstat na starost dětem, které musí chodit do práce. Rozhodl se tedy vyřešit vše využitím odlehčovací pobytové služby. Jak se sám po pobytu v zařízení svěřil, připadal si také jako na dovolené. Prý takovou péči nečekal a ještě žertoval, že si od manželky hezky odpočinul, každý strávili svou dovolenou po svém a mohli být zase spolu.

Příběh paní Jiřiny

Naše dlouhodobá klientka paní Jiřina se do zařízení dostala díky pomoci své známé, která ji pobyt vyhledala a pomohla vyřídit formality. Paní Jiřina totiž musela být při náhlém zhoršení zdravotního stavu dlouhodobě hospitalizována a nemohla se již vrátit do svého bytu, kde žila sama. Po nějaké době se tak dostala do obtížné situace, kdy musela ukončit hospitalizaci v nemocnici, ale také ještě neměla místo v domově seniorů. Na Neklanku přijela jako pohublá bledá paní na vozíku bez chuti do života. Její velkou touhou bylo, aby se mohla dostat ven na vycházku, užít si běžný ruch ulic, nakoupit si něco dobrého a jak sama říkala, cítit svěží vítr. Vzhledem k tomu, že paní Jiřina nastoupila v předvánoční době, její první vycházka vedla s doprovodem pečovatelek a ostatními klienty Taxíkem Maxíkem na Staroměstské náměstí a adventní trhy. Možná právě tady se začala navracet zpět do radostného života. Po dlouhé době byla mezi lidmi a mohla prožívat tu nádheru okolo sebe, držela kelímek se svařeným vínem a poslouchala koledy. Od té doby se s pomocí personálu pravidelně vydávala do ulic, do parku, na nákupy. Splnilo se jí její přání. Paní Jiřina našla v domově přátele a nikdy si nenechala ujít žádnou oslavu a společné posezení, na která se patřičně oblékla a upravila. Za pomoci sociálních pracovníků se během pobytu podařilo paní Jiřině najít místo v domově seniorů a věřte, že odcházela úplně jiná, než k nám přišla.

Psali jsme: Lachnit (ANO): Léčivá síla prostředí v Domě sociálních služeb Na Neklance Lachnit (ANO): Příznivci larpů našli zázemí v Komunitním centru Prádelna Lachnit (ANO): Mladí senioři Lachnit (ANO): Spolupráce Komunitního centra Prádelna se Staropramenem pokračuje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama