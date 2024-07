Lachnit (ANO): V Karlových Varech šlo opět hlavně o peníze

Výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha v nedávném rozhovoru pro server seznamzpravy.cz oznámil, že rozpočet akce byl letos rekordní - 180 milionů korun. Neopomněl si lehce postěžovat, že třeba festival v Cannes pracuje s rozpočtem tři čtvrtě miliardy, přičemž z veřejných peněz jde 85 procent. Chápu ho. Z našich peněženek odteklo na karlovarský mejdan „pouhých“ zhruba 60 milionů korun. A to se musí změnit.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18332 lidí

Nejsem samozřejmě proti jeho pořádání. Pouze se cítím podveden, když mi opakovaně média a zainteresovaní organizátoři kultury tvrdí, že absence karlovarského festivalu by byla tragédií pro českou kulturu a její mezinárodní prestiž. Z jejich vystupování mívám dojem, že pokud stát nesplní svou povinnost zajištěním dostatku finančních prostředků na jeho pořádání, uvrhne celou společnost do pekla barbarství.

Otázkou zůstává, zda by neměl karlovarský festival získávat mezinárodní prestiž spíš originalitou a úrovní soutěžní přehlídky, než monstrózními společenskými akcemi. Uspořené finanční náklady by pak stát jistě dokázal efektivněji využít při podpoře mladých a talentovaných tvůrců. Film, závislý především na sponzoringu, touto závislostí samozřejmě trpí. Každý sponzor bude pochopitelně podporovat jenom takové umění, které vyhovuje jeho potřebám, jeho komerčním zájmům. Na nových filmech je to bohužel příliš často vidět.

Otázka na závěr: Neměla by být i tato akce pro stát levnější? V kultuře potřebujeme peníze zejména na podporu jejího rozvoje. Myslím si, že bude-li stát utrácet peníze především na podporu kultury a méně na megalomanské akce, nebude to špatně. Kdybychom měli peníze na obojí, nic proti tomu. Ale pokud si máme vybrat mezi velkolepou show a podporou rozvoje kultury, tak se přimlouvám za tu druhou možnost. Nemusíte se mnou souhlasit. Jenom, prosím, tolerujte můj názor. Neříkám to ve svůj prospěch. Mám na mysli prospěch kultury, a především prospěch společnosti, která by bez podpory kultury skutečně pomalu upadala.