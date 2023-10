Lachnit (ANO): Vláda neumí komunikovat. Tak jí to zaplatíte

reklama

Můžeme se pozastavit nad načasováním takové akce, můžeme se divit formě oslovování občanů v době pokročilých technologií a naprosté servility hlavních médií vůči nynějším mocipánům.

Co je však zjevně v rozporu minimálně s dobrými mravy, tak to je zdroj financování. Je přímo skandální, že se strany pětikoalice bez uzardění v čím dál tíživější ekonomické situaci českých rodin rozhodnou sáhnout do veřejných rozpočtů. Copak vládní strany nemají vlastní peníze? Nikdy předtím by si žádný kabinet nedovolil takto ostentativně utrácet z cizího pro vlastní popularitu. Prostě si ji kupují za cizí, aniž by se zeptali.

To je charakteristika této vlády. Čím více jí klesá obliba, tím zoufalejší kroky ministři dělají. Máme nejméně oblíbeného premiéra na světě a vláda reaguje tím, že si z vašich peněz popularitu koupí. Vrchol zoufalství. Připomíná to bájného hada Uroborose, jenž žere vlastní ocas.

Fialova vláda si vzala občany České republiky za rukojmí. A chce jim nabulíkovat na nosy, že je nejlepší a lidé to musejí konečně pochopit. No nevím, lidé podle mě velmi dobře chápou, že žijí v zemi, která je například soběstačná v mnoha důležitých surovinách, a přesto platí za energie, výrobky a služby jedny z nejvyšších cen v Evropě. Žijí v zemi, kde chybí základní léky, tisícům lidí se nevyplácejí důchody a ministr vnitra se s kryptotelefonem ochomýtá kolem dozimetrovského skandálu své partaje a nic se neděje. Může být tato situace ještě absurdnější?

Všimněte si, jak z úst pětikoaličníků často padají slova jako demokracie či svoboda. Ptám se, zda je znakem té jejich demokracie a svobody ždímat zadluženou státní kasu pro své čistě politické zájmy. U nás doma jsme tomu říkali jinak, pravým jménem. A to správné slovo, nechť si z důvodu žalovatelnosti doplní každý sám.

