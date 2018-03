Lacko (ANO): Proč by měl Nemocnici Na Františku provozovat magistrát?

Snad všichni Pražané vnímají, že budoucí osud Nemocnice Na Františku (NNF) je aktuálně pražským zdravotně-politickým tématem číslo 1. Jako radní za oblast zdravotnictví mohu potvrdit, že jednání magistrátu s Prahou 1 v dané věci je v plném proudu. Argumenty jsou, myslím, pádné:

1. Hlavní město Praha v současné době provozuje v rámci tzv. přednemocniční péče Zdravotnickou záchrannou službu, Městskou polikliniku a Městskou nemocnici následné péče. Chybí mu však zdravotnické zařízení, které by zajišťovalo lůžka akutní péče, aby mělo pro své obyvatele k dispozici všechny druhy na sebe navazující zdravotnické péče. Bylo by to efektivní, ekonomické a prospěšné.

2. V centru města by mělo fungovat dobře vybavené zdravotnické zařízení s akutními lůžky pro rychlou pomoc při akutních stavech, a to ve spolupráci se Záchrannou službou hl. města Prahy. Představovalo by jakýsi filtr, jenž by odlišil stavy vyžadující péči ve specializovaných centrech od těch, které zvládne léčit samo.

3. Vzhledem k poloze NNF je přirozenou spádovou oblastí této nemocnice nejen Praha 1 a 7, ale také část Prahy 3 (kde nemocnice v Kubelíkově ulici zajišťuje jen následnou péči), část Prahy 5 a Prahy 8. Dosavadní provozování nemocnice jen jednou městskou částí (Praha 1) proto nedává dost dobře smysl.

4. Prakticky všechny dřívější malé pražské nemocnice se přeměnily na zdravotnická zařízení následné péče a téměř veškerá akutní lůžková péče je v rukou fakultních nemocnic, které hlavní město Praha nemůže dostatečně ovlivňovat.

5. V zájmu města je i to, aby nedocházelo k poklesu počtu obyvatel žijících v jeho centru. To samozřejmě souvisí i s dostupností akutní lůžkové zdravotní péče.

6. V centru metropole je vysoká koncentrace lidí přijíždějících sem za prací a také domácích i zahraničních turistů, kteří často potřebují akutní ošetření. Dobře fungující nemocnice potom může být i pěknou vizitkou hlavního města.

7. Nemocnice v centru Prahy by měla být schopna zajistit převážně akutní stavy kardiologické, neurologické, chirurgické a traumatologické, u nichž hrozí největší nebezpečí z prodlení. Lze předpokládat, že výskyt těchto akutních stavů se bude v souvislosti se stárnutím pražské populace zvyšovat. Magistrát by proto měl mít možnost ovlivňovat skladbu lůžek akutní zdravotnické péče v centru města.

8. V souvislosti se současnými trendy by se měla nemocnice zaměřit i na jednodenní péči tak, aby byl tento moderní způsob léčby dobře dostupný i pro obyvatele centra Prahy.

(převzato z Profilu)

Ing. Radek Lacko ANO 2011



autor: PV