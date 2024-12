Lang (ANO): Buď mlčte, anebo podejte trestní oznámení

Děkuju, paní předsedkyně.

Tak já bych navázal na kolegu Kohoutka, prostřednictvím vás. Tady se přesně ukazuje vlastně, jak ta pětikoalice byla postavená, jo? Vy jste spolu drželi nějakým způsobem se skřípěním zubů, když jsme tady ukazovali celou dobu, že některé věci nebudou fungovat, viz ta digitalizace stavebního řízení, bylo na to tady tisíckrát upozorňováno, tak vy jste o tom nehovořili. Takže to, co tady zaznělo z naší strany od předřečníka, kolegy, to je úplně přesné.

Protože najednou teď všichni se z toho snažíte vyvinit, z toho obrovského průšvihu, ve kterém jste vlastně namočení všichni. Samozřejmě, že jak to nefunguje, tak vám to pravděpodobně začíná nevycházet do nějakých průzkumů. Vidíte, že se potápíte. To, že vás vlastně potopil ten Pirátský koráb - vlastně potápí ty další čtyři subjekty, to je jasné.

A já bych ještě - protože přece jenom se zabývám oblastí bezpečnosti - panu Michálkovi, prostřednictvím vás, paní předsedající: když už jste byli vyhozeni z vlády, tak jste na své pověstné tiskové konferenci hovořili o tom, že se tady začínají objevovat nějací mafiáni, nějaké zákulisní subjekty a podobně. Dneska jste se o tom taky teď zmínil před chviličkou, tak to prosím vás někde doložte. Podejte trestní oznámení, protože mě jako člověka, který se zabývá bezpečností, to velice zajímá.

Kdo jsou teda ti zákulisní hráči, kdo jsou ti zákulisní kmotři, když máte tolik informací? Vy jste teda pravděpodobně v té pětikoalicí o tom mlčeli, najednou jste tedy ta konstruktivní, lepší opozice, než jsme my, tak já vás vyzývám, pane Michálku, prostřednictvím paní předsedající, podejte trestní oznámení a jasně identifikujte ty mafiány, ty struktury, které se někde vlamují do těchto zákonů, kde všichni víme, že samozřejmě v rámci digitalizací a těchto věcí je hromada peněz.

Takže prostě buď mlčte, anebo podejte trestní oznámení.

Děkuji.

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011

poslanec



