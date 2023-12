Lang (ANO): Nastupuje pomalu plíživá totalita

reklama

Děkuju za slovo, paní předsedající. Já bych chtěl na pořad dnešní schůze doplnit další bod, který jsem nazval - totalitní prvky kroků ministra vnitra Rakušana v resortu Ministerstva vnitra. A chtěl bych tento bod zařadit jako první bod dnes k projednávání.

O co se mi jedná: 10. 12. je Den lidských práv. K onomu datu obdržel premiér Fiala této vlády otevřený dopis - desítky osobností z řad politického, kulturního, společenského života, které poukazují na závažné porušování lidských práv, na cenzurní praktiky a normalizační, pomalu nastupující normalizaci v naší společnosti.

Za poslední rok hnutí ANO několikrát tady říkalo, že nastupuje pomalu plíživá totalita. My neříkáme, že je totalita z padesátých let, kdy docházelo k nějakým popravám osob a podobně. Včera už se o tom tady krátce zmínil náš pan předseda. Já bych chtěl, aby tento dopis, který prostě dostal premiér Fiala, nezapadl. A chtěl bych vás prostě seznámit alespoň částečně s některými věcmi, které v tomto otevřeném dopisu zazněly.

Otevřený dopis Společnosti pro obranu svobody projevu, zkratka SOS, pro premiéra Petra Fialu podpořily desítky osobností veřejného, kulturního, společenského života. Podotýkají, že kroky Ministerstva vnitra dlouhodobě polarizují společnost a vytvářejí v ní atmosféru strachu. Takže třiatřicet let po revoluci my zde vytváříme atmosféru strachu ve společnosti. Přibývá indicií, že se vláda, jež je (se?) původně přihlásila k závěrům Charty 77, ve svém programovém prohlášení vynucuje nejen politický názor a sklouzává k cenzurním praktikám, které mnozí pamatují z doby normalizace - píše se v dopise, který byl předsedovi vlády na Den lidských práv 10. 12. doporučen nebo doručen.

To znamená, já zde hovořím o praktikách prvního místopředsedy vlády, předsedy hnutí STAN, resortního ministra vnitra pana Rakušana, který si začíná osobovat právo a používá k tomu státní aparát na vytváření těch jediných a správných názorů. Kroky ministra vnitra Rakušana pomalu začínají omezovat svobodu slova, přičemž dlouhodobě polarizují společnost a vytvářejí v ní atmosféru strachu. Opravdu chceme zde vytvářet atmosféru strachu 33 nebo 34 let po revoluci? Vláda sklouzává k cenzurním praktikám, které byly za normalizace. Mezi příklady snahy ministra vnitra na omezování svobody slova je jmenovaná metodika Krizového informačního týmu KRIT, který byl vytvořen na Ministerstvu vnitra.

Dále osobnosti poukazují, že ministr vnitra Rakušan se dopouští označování pouhých předpovědí, odlišných výkladů a jiných názorů za určité dezinformace. To znamená, jestliže má někdo jiný názor, než je oficiální názor současné vládní pětikoalice, tak je označován za dezinformátora. Dopis dále zmiňuje, že nechvalně známých osobností a organizací, které rozdělují společnost falešným obviňováním svých oponentů, dokonce se zde přímo hovoří, že vyzývají české občany k nahlašování dezinformací. Takže my budeme zde přímo vyzývat občany k nahlašování dezinformací s tím, že to není práskačství, protože jsou lži ve veřejném prostoru nebezpečné? Jsou zde hovořeny, jsou zde zmiňovány určité weby, Manipulátoři.cz, Nadační fond nezávislé žurnalistiky. To znamená subjekty, které dokonce čerpají některé finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Premiéru Fialovi tak podepsaní vyčítají, že jeho výroky na adresu demonstrujících občanů také nepomáhají společenské soudržnosti. To znamená, premiér vlády rozděluje společnost. Vy pořád říkáte, že opozice rozděluje společnost, že upozorňuje (na) některé věci, nepravosti. A tady přímo tyto osobnosti říkají, že ten, kdo rozděluje společnost, je vládní pětikoalice a je to premiér Fiala. Je ten dopis opravdu dlouhý. Já jsem chtěl včera hovořit, potom jsem stáhl svoji přihlášku, možná se k tomu vrátím ještě na nějaké schůzi, abych to mohl případně přečíst celé. Protože by mě opravdu zajímalo, jak na to bude ze strany pana premiéra zareagováno.

V závěru dopisu tak předsedu vlády podepsaní vyzývají, aby se jasně postavil za svobodu projevu a odmítl jakékoliv cenzurní snahy schovávání za boj proti údajným dezinformacím. Abyste nedopustil vznik legislativy, která by dávala této a všem dalším vládám nějaký bianko šek na filtrování nepohodlných informací nebo neumožňovala Evropské komisi zasahovat do ústavou chráněné svobody projevu českých občanů na případně digitálních platformách. To jsou ty vypínané určité weby. Abyste se rázně postavil proti šíření atmosféry netolerance, autocenzury a dalšího omezování svobody projevu. To jsou věci, které prostě vám tady z minuty podepíšu.

Žádáme vás, vážený pane premiére, abyste v duchu hodnotové politiky důrazně bránil občanské svobody a ujistil tak občany, že nemusejí říkat něco jiného doma a něco jiného na veřejnosti. To, co jsme všichni zažívali na konci osmdesátých let, že jsme něco jiného říkali doma a něco jiného jsme byli nuceni říkat ven, tak dneska prostě se k této věci pomalu propracováváme. Že se nemusejí bát vyjadřovat své názory, ať už se týkají migrace, klimatických opatření, věcí přicházejících z Evropské unie, očkování proti covidu, situace na Ukrajině, genderové ideologie, korespondenční volby - to je to, co se tady střetneme pravděpodobně příští rok - energetické politiky a dalších témat - žádají desítky osobností. Je tady potom vyjmenována opravdu celá řada, množství lidí, kteří mají nějakou sílu v tom veřejném prostoru a žádají pana premiéra, aby proti těmto věcem zasahoval.

Já bych se - to tady zmiňuji jenom z toho důvodu, že nám - když říkáte, že hnutí ANO říká něco o nějaké totalitě, tak - a ptáte se nás, v čem to spatřujete, tak já vám tady dávám jasný příklad, který za mě, vlastně ten otevřený dopis, vyjmenoval, kde my spatřujeme, co je ta pomalu plíživá cenzura a co je ta pomalu plíživá normalizace. To znamená názory, které momentálně nejsou in, tak vlastně vy se nás snažíte a obecně i ty lidi házet do jednoho pytle. Chtěl bych, aby se tento bod dneska zařadil, aby se tady otevřel, abychom se o tom mohli demokraticky pobavit. Děkuji za slovo. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011



