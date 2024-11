Lang (ANO): Pane ministře, prosím vás, očistěte ta data od těch fabulací

Děkuji, paní předsedající.

Já jsem poslouchal tady tu debatu, tu závěrečnou část, která se týká samozřejmě i to mého včerejšího projevu z kanceláře. Rychle jsem se převlékl, přišel jsem sem. Pane ministře, prosím vás, očistěte ta data od těch fabulací, to, co přesně chtěl včera náš pan předseda, předložte jasná data má dáti - dal a potom se o tom budeme bavit!

A vy, který tady říkáte něco o tom, že náš pan předseda se nějakým způsobem vyjadřuje, já jsem to tady nechtěl teď otevírat, ale vy, který jste loni v prosinci tančil po Filozofické fakultě na večírku až do rána, tak vy jste se teď z toho oklepal a už začínáte opět nás moralizovat! Vy, který kdybyste měl trošku cti v těle, tak už jste dávno v politice skončil! Takže prosím vás, nemoralizujte nás tady, nebo vy se zase vracíte, říkáte, jaký vy jste politik, jaký vy jste konzistentní politik, jaký vy jste odpovědný politik.

Včera jste tady předváděl takové hrátky, jako že nepřevádíte všechno na peníze, musíme pomáhat. My jsme tady od samého počátku jako hnutí ANO jasně říkali, že jsme přišli s pomocí, chceme pomoct, ale nemůže tam být dvojí metr Patrika Nachera, prostřednictvím paní předsedající. Musí tam být prostě padni komu padni.

A v té společnosti začíná převládat silně názor, který vy podporujete právě těmi fabulačními prohlášeními, vy dostáváte samozřejmě daleko víc mediální prostor v různých debatách, kdy přinesete nějaké prohlášení, a teď tam řeknete: oni už nám ti Ukrajinci přináší do našeho rozpočtu daleko více, než vydávají.

Potom tady dostanete názor z druhé strany - opoziční, relevantní názor, jenom otázku ve své podstatě - a vy okamžitě na to reagujete, jak na to reagujete: že jeden politik je takový, druhý politik je makový. Prosím vás, vy nejste ten - nemáte nad sebou auru a nejste jediný, který má svoji pravdu. Přinesme ta data, sundejme tam ty věci - jak říkal náš pan předseda včera - která tam nepatří a můžeme se potom o tom bavit. My se jenom ptáme, protože my tady se snažíme pracovat s penězi českých daňových poplatníků.

Děkuji.

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011



