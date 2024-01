Lang (ANO): Proč by to mělo být od 1. 1. 2025, když se to vztahuje k normě, která bude platit od 1. 1. 2026?

reklama

Děkuji. Můj pohled tady na tu věc. Těch 20 minut, jak jste vám opět omezili naše právo vystupovat, tak jestli chcete prostě vznést nějaké argumenty, vidíte, že tady mohl asi sedm nebo osm materiálů, které jsem si připravil, tak to opravdu nejde. Nejde to zvládnout v těch 20 minutách. Já nejsem žádný Fidel Castro ani Gándhí, prostě nechtěl jsem tady hovořit osm nebo deset hodin, ale prostě kdybyste nás neomezili v tom našem právu a nesnížili nám to na těch dvakrát 10 minut, tak jsme mohli třeba více argumentů vznést, abychom vás třeba nalomili v tom, že máme také právo prostě říci si k tomu svoje.

Já už jsem včera říkal, že nejsem právník, já na to pohlížím z takového toho spíš praktického úhlu pohledu, že jsem měl určité zkušenosti na ambasádách či zastupitelských úřadech se věnovat určité oblasti, která se týká částečně i voleb a částečně třeba kontroly dokladů. Takže prostě potom i budu svoje další faktické poznámky tím dalším vystoupením, protože máme tady ještě 64 kolegů, kteří budou také vznášet svoje argumenty, budu vystupovat.

Já bych se na to chtěl podívat například z pohledu, na který zatím se nikdo příliš nepodíval, jaký je vlastně postoj české veřejnosti tady k tomu distančnímu hlasování či korespondenční volbě, nejenom tedy z pohledu těch našich zahraničních Čechů, ale prostě, jak se na to dívá česká společnost. Z různých diplomových jaksi studií a dalších věcí diplomek v této věci tak vyplývá, že možnost volby v zahraničí co nejvíce usnadnit si přeje přibližně 34 % českých občanů. Nechat to, jak je, to znamená nechat ten stávající stav, kdy můžete volit na sto jedenácti zastupitelských úřadech či generálních konzulátech, si přeje 45 (%) lidí. A možnost, což je zajímavé, úplně ty volby v zahraničí zrušit z různého důvodu, který potom ty diplomky uvádějí v těch studiích, si přeje 21 % českých občanů.

Mgr. Bc. Hubert Lang ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když tedy vezmu to pro a proti, tak 65 % zmíněných občanů v těch studiích si vlastně nepřeje zasahovat do toho stávajícího systému voleb. Včera to tady bylo také zmiňováno. Já opravdu nerozumím tomu, proč jedna z věcí, která v České republice funguje, a to jsou - a je velice robustní ten systém - a jsou to volby, takovýmto způsobem je torpédován v dnešní době, kdy ta společnost, a jsou tady k tomu další články - dneska vyšel další velký článek o tom, že ve své podstatě ta korespondenční volba ještě více štěpí už tak rozštěpenou naši společnost. Tak já tomu úplně nerozumím, proč tak na tom lpíte, abyste prostě tu korespondenční volbu prosadili. Bylo to tady mnohokrát zmiňováno. Je to pravděpodobně proto, že očekáváte příliv hlasů ze zahraničí, které budou ve váš prospěch.

Ještě k tomu zahraničí - ve své podstatě jeden z materiálů, které jsem si našel, tak máme 111 českých ambasád a generálních konzulátů. Honorárních konzulátů se to netýká, tam ty volby nejsou možné. A ten materiál ukazuje vlastně rozložení těch našich ambasád po světě. Ukazuje zároveň i procenta, které - kolik těch lidí tedy kde volilo pro jaké strany. Já to tady klidně zmíním. Z těch 13 184 hlasů, které v roce 2021 byly v tom zahraničí odevzdány, tak PirSTAN dostal 50 % řádově, koalice SPOLU 34,26 %, hnutí ANO 5 % a ještě z těch relevantních subjektů, které mají možnost se třeba dostat do Sněmovny, tak SPD 2,19 % a Strana zelených 1,86 %. Takže je to takové zajímavé srovnání.

Anketa Oceňujete, že Vít Rakušan šel v Karviné diskutovat do hospody? Oceňuji 3% Neoceňuji 94% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5858 lidí

A tady z toho materiálu ještě jednu věc. Návrh z důvodové zprávy, cituji: "Návrh předpokládá, že Ministerstvo zahraničí také stanoví, na kterých územích by takto volit, myšleno korespondenčně, nešlo. Mělo by vycházet z dostupnosti a podmínek poštovních služeb." Já jsem se včera tady toho dotkl, pan ministr mi na to úplně neodpověděl, protože předpokladem korespondenční volby v zahraničí v té či oné zemi je, že tam budou fungovat vlastně dobře ty poštovní úřady, aby vlastně jednak mohly být zaslány ty hlasovací nebo ty věci spojené s tou korespondenční volbou tomu příjemci a potom zase aby se dostaly včas zpátky. A je to tedy stanovené tak, že vlastně ve své podstatě nebude to rovné.

Vy tady často argumentujete, že chcete zlepšit a jakoby - přístup našich zahraničních krajanů k té korespondenční volbě, usnadnit jim to, ale z těch statistik vyplývá, že většinou ti voliči volí tam, kde máme nějaký ten konzulát, kde máme nějaký ten zastupitelský úřad. A právě tam, kde máme ty naše občany v nějaké menší míře, v nějakých opravdu exotických zemích, tak tam to bude možná omezeno tím, že se ta místní pošta na základě nějakých kritérií - mně není úplně jasné kterých, a jestli by na to třeba pan ministr zahraničí mohl odpovědět - nebudou ty poštovní služby na takové úrovni a tak dostupné, aby tam vlastně vůbec ta korespondenční volba šla realizovat. Ještě se tady hovoří, že případně to může být v nějakém místě probíhajících válečných konfliktů.

Já tady samozřejmě bych chtěl ještě říci, že často je tady zmiňováno, že naši občané v zahraničí nemají možnost volit nebo (to) v takovémto kontextu tady zaznívá, a proto právě musíme přistoupit ke korespondenční volbě. V té důvodové zprávě jednoznačně na první straně se hned jasně hovoří: Platná legislativa České republiky umožňuje českým občanům žijícím v cizině účastnit se voleb do Poslanecké sněmovny a volby prezidenta republiky na zastupitelských úřadech České republiky. Výkon volebního práva v zahraničí je ovšem daleko složitější v porovnání s účastí ve volbách na území České republiky, kde je především výrazně lepší dostupnost volebních místností. S tím lze souhlasit. V České republice z logiky věci máme ty volební okrsky prakticky rozprostřeny po celém území České republiky a nikdy to nebude v tom zahraničí jako v České republice.

To znamená, jestliže někdo chce využít toho práva volit, myslím si, že nejvíc lidí asi to spojuje třeba správně s volbami do Poslanecké sněmovny, tak se domnívám, že když je někdo takový patriot a chce rozhodovat, byť žije dlouhodobě třeba v zahraničí, o tom, kdo tady bude sedět v Poslanecké sněmovně, kam bude směřována politika naší země, tak jednou za ty čtyři roky, i když žiju v zahraničí, tak si opravdu ten čas najdu, zajedu si za rodinou do Čech.

Já do schránky dostávám celou řadu dopisů od lidí, kteří říkají - opravdu jednou za čtyři roky chceme volit, máme pořád nějaké sepětí s tou Českou republikou, navštívíme rodiče, navštívíme své příbuzné a odvolíme v České republice. Takže takové ty některé argumenty pro a proti, my samozřejmě chápeme, že vy máte argumenty pro, my máme argumenty proti a teď jde o to, abychom našli nějakou vyváženost v té věci.

Já jsem říkal, že v tom opravdu spatřuji účelovost. Nerozumím tomu, proč by to mělo být předřazeno od 1. 1. 2025, když se to vztahuje k normě, která bude platit od 1. 1. 2026. Děkuji za pozornost. Víc jsem v těch pěti minutách a v tom velkém hluku, za který děkuju, jak vás to zajímá, nestihl.

Psali jsme: Lang (ANO): Nastupuje pomalu plíživá totalita Lang (ANO): Jaká je příjmová horní hranice únosnosti ČR z hlediska příjmu dalších osob? Lang (ANO): Jste arogantní vláda, odstupte, zabalte to Lang (ANO): Ani vaši vlastní voliči vám nevěří

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama