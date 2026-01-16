Langšádlová (ROP 09): Vy některá rizika zkrátka ignorujete

Dámy a pánové, členové vlády,
já bych ráda také vystoupila s usnesením k bodu jmenování členů vlády, protože mám vážné obavy, že někteří jmenovaní členové vlády svými postoji ohrožují naši budoucnost. Chtěla bych se zaměřit na dvě oblasti, a to ty, které já považuju za naprosto zásadní pro naši budoucnost, a to je otázka bezpečnosti a otázka životního prostředí.
Víte, je spousta politik, které můžeme měnit, to, jestli děti budou chodit do školy od pěti nebo od šesti let, to, jestli budeme jezdit 120 nebo 130 na silnicích, to všechno a mnohé další můžeme změnit. Ale jsou dvě oblasti, které budou mít velké dopady na celé další generace a na kvalitu našeho života. Je to bezpečnost a je to životní prostředí, ve kterém budeme žít. A bez bezpečnosti a kvalitního životního prostředí totiž nebude ani ta prosperita, o kterou určitě všichni stojíme.
A proto navrhnu usnesení nejdříve k té bezpečnosti: "Poslanecká sněmovna vyzývá členy vlády, aby se seznámili s věcnými informacemi o průběhu války na Ukrajině i s hybridními útoky, které probíhají proti členským státům Evropské unie a NATO a posílili výdaje na obranu a odolnost země."
Já se samozřejmě k tomuto přihlásím a odůvodním potom v podrobné rozpravě. V tuto chvíli to lehce odůvodním, navážu na to, co jsem říkala včera.
Mgr. Helena Langšádlová
Z vyjádření členů vlády, z vašeho programového prohlášení, naprosto zřejmě vyplývá, že některá rizika pro naši zemi zásadně podceňujete. Nejenom, že kousek od nás je válka, ale naprosto zásadně se mění geopolitické uspořádání.
A vy některá rizika zkrátka ignorujete. Ignorujete! Já si kolikrát kladu otázku, když jsem tady mluvila o vlivových operacích a informačních operacích, jestli jste oběťmi nebo aktéry právě těchto informačních operací. Protože to, co tady vlastně zaznívá, často zaznívá od vás z médií, tak jsou opravdu ruské narativy. A my se musíme všichni dobře seznámit s tím, co se na Ukrajině odehrává, co tomu předcházelo a jaké další úmysly Rusko má, z otevřených zdrojů. Je jasné, že zpravodajské služby Ameriky, západních zemí, jejich představitelé, mají opravdu relevantní podezření, že to nekončí Ukrajinou. Že vlastně se jedná o zadržovací válku, že to je jenom čas pro nás, abychom posílili naši obranu a odolnost. A stejně tak, jak jsem o tom včera mluvila, pokud zkrátka se k tomu nějak nepostavíte, tak já o tom budu mluvit dál.
My jsme opravdu cílem hybridních útoků. Já mám celý seznam toho, co se v Evropě odehrává, to opravdu jsou věci, které ohrožují naši budoucnost, protože cílem Ruska je dostat nás znovu do sféry svého vlivu. A já vám garantuju, že budu dělat všechno pro to, aby se tak nestalo Stejně tak s ostatními kolegy ze stávající opozice, proto toto usnesení.
A další usnesení se týká životního prostředí. Řeknete si, možná to vůbec nesouvisí, proč to považuji za prioritu. Moje usnesení zní: Poslanecká sněmovna vyzývá ministra životního prostředí, aby při svých aktivitách respektoval výsledky vědeckého poznání v oblasti změny klimatu.
Já jako bývalá ministryně pro vědu, výzkum a inovace jsem v častém kontaktu s vědci a opravdu, já z toho nemám radost. Vliv člověka na změnu klimatu je, a je závažný. A je samozřejmě naší velkou odpovědností, jakým způsobem a v jakém stavu předáme tu zemi (Zemi?) dalším generacím. Pro mě jako pro křesťana je to i zpráva vlastně o stvoření, o tom, jak tady budou žít. A to, že se například v Asii rozpustí ledovce, z kterých bere vodu miliarda lidí, a to je jenom zlomek té informace, tak je zkrátka závažné a my se můžeme bavit o tom, jestli víc dávat peníze do mitigace nebo adaptace a jakým způsobem k tomu přistoupit, ale to je opravdu úkaz, který může výrazně ovlivnit život dalších generací. A proto právě toto usnesení, o kterém jsem mluvila.
Děkuji vám.
