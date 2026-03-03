Bondarenková (SPD): Rozumět základům češtiny jako podmínka vzdělávání v běžné škole v ČR

03.03.2026 12:04 | Komentář
autor: PV

Školní vzdělávání v ČR je oslabováno různými způsoby. Pojďme řešit to nejvíc evidentní a pak to další.

Bondarenková (SPD): Rozumět základům češtiny jako podmínka vzdělávání v běžné škole v ČR
Foto: archiv
Popisek: JUDr. Vladimíra Bondarenková, členka hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), specialistka na mezinárodní a evropské právo

Jeden z problémů současného školství spočívá v tom, že jsou do základních škol živelně nabírány děti, které se právě nachází na území České republiky a jsou příslušného věku, aniž by se víc zkoumalo jejich porozumění češtině a schopnost ji používat (když nebereme v úvahu školy, kde se nevyučuje v češtině). Až následně, během docházky, se řeší, co s tím. To vyvolává velkou řadu problémů a na řadě míst znemožňuje je něco užitečného naučit odpovídajícím způsobem, snižuje to dosahované výsledky.

Je jasné, že je třeba pracovat s tím, jakou populaci máme pro vzdělávání k dispozici. Kromě dětí s českou matkou a otcem zde máme mnoho dětí se smíšený původem vychovávané bilingvně, což často snižuje jejich zvládnutí češtiny. Dále jsou zde děti cizinců ať již narozených v ČR nebo zahraničí. I když chodí do české mateřské školy ne vždy je jejich úroveň znalosti češtiny odpovídající potřebám vyučování. To snižuje i jejich schopnosti prospívat v jiných předmětech. A ztěžuje to výuku i pro jejich spolužáky.

Návrh opatření:

Měla by být zavedena lepší podpůrná opatření pro zvládání češtiny, tedy jazyka ve kterém se vyučuje většina předmětů na ZŠ. Měli by k ní mít přístup nejen cizinci ale i bilingvní děti (ty podle doporučení třídního učitele a ředitele školy).

Mohou to být i kurzy on-line pro úsporu času, respektive dát dětem a jejich rodičů na výběr.

Intenzivní kurzy pro děti cizinců, které vůbec nemluví česky, by měly být zakončené jednoduchou zkouškou (aby základním způsobem rozuměly a uměly si říct aktivně základní záležitosti ohledně školy a komunikace s učiteli a spolužáky). Tyto kurzy by měly mít sjednocený obsah, tj. nezbytné minimum (Např. umět říct: Dobrý den, Na shledanou, Prosím, základní sada užitečných vět, ovládat základních 20 sloves - to je velmi podstatné, cca 60 podstatných jmen, 10 přídavných jmen plus pojmenování základních barev, 15 zájmen, toto aktivně. Samozřejmě širší okruh slov a vět pasivně. Základní gramatické jevy, tj. tvorba jednoduchých vět se slovesem, základní přítomný budoucí a minulý čas. Základní číslovky. To by mělo být nezbytné minimum pro nástup na základní školu.). Ideální forma jsou dopolední intenzívní kurzy s fyzickou přítomností dítěte.

A následně pokračovací kurzy on-line nebo s fyzickou přítomností dle výběru žáka a rodičů opět s občasným testem, už méně náročné, ale pomáhající s učivem.

V současné době existují adaptačně-integrační kurzy pro cizince, ale tato povinnost se nevztahuje na osoby mladší 15 let ZDE.

Nicméně i mladší osobám bývají nabízeny podobné programy. Jejich nevýhodou je, že děti už nastupují rovnou do školy aniž ještě umí česky. A že jsou ty kurzy často v nevyhovujících časech, děti přetěžují (mají je navíc ke školní docházce), navíc tam často chodí společně s dospělými cizinci, což nemusí být právě bezpečné. V případě intenzivní výuky češtiny by stačil kratší čas. Ke zvážení zapojení základních škol (resp. propojení více škol v dané regionu), šlo by k této výuce např. uvolnit učebnu v odpolední hodině. Kromě problémů s inkluzí je třeba si přiznat, že i jazykové schopnosti dětí ovlivňují jejich úspěch ve škole a také úspěch jejich spolužáků. Jiné části světa nás začínají předbíhat, není čas na zaostávání.  

Vladimíra Bondarenková

JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA

  • SPD
  • Zastupitelka MČ Praha 13
  • zastupitelka měst. části
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Írán dostřelí na Maďarsko,“ straší vás. Ale toto neřekli
Tresty za „nenávist a rasismus“. Na Česko se řítí akce za miliardy
Zničit Trumpovi život. Írán má šanci přežít
Noveský: Nechci slevu zadarmo aneb Zbavme se v energetice toho kvalitního a laciného

Zdroje:

https://kurzy.frs.gov.cz/cs/uvodni-informace

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

SPD , Bondarenková

Prosím o vysvětlení

Tvrdíte, že se tato vláda snaží protlačit změnu, kdy by Okamura měl jako jediný neomezené právo vystupovat ve sněmovně. Jednak mi není jasné, proč by to ostatní kromě jeho strany chtěli? A jak je to myšleno? To by měl on jako poslanec jmenovitě napořád nebo je to vztaženo k funkci předsedy sněmovny?...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kavij (KSČM): Premiér Babiš? Z bláta do louže!

13:05 Kavij (KSČM): Premiér Babiš? Z bláta do louže!

Premiér Andrej Babiš s podporou amerického bombardování Íránu nezklamal.