Langšádlová (TOP 09): Vláda totálně zaspala

Dámy a pánové,

já bych chtěla oslovit pana kolegu Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího. Já i z hospodářského výboru vím, že máte asi dobré úmysly, ale my jsme tady opravdu zákonodárci a ta naše vůle, ta naše snaha ty věci ovlivňovat, má být prostřednictvím zákona. Ano, můžeme se sejít někde u kulatého stolu a hledat nějakou shodu. Určitě jsme k tomu mnozí připraveni, ale vyjadřujeme to prostřednictvím zákonů. A i tento zákon, který dnes tady kolegové i ostatní obhajují, je vlastně vyjádřením naší vůle.

A stejně tak, jako vy říkáte, já něco připravím a chci se s vámi o tom bavit, protože je to dobré, tak prosím i my jsme něco připravili a považujeme to za dobré. Tak to opravdu vyjádřete hlasováním. A ještě k té roli. My jsme zákonodárci, proto se to má potom promítnout do těch zákonů. Já chápu, že GDPR je velmi komplikovaný dokument, ale v ostatních evropských zemích se s ním docela dobře vyrovnaly. A ta role, kterou vy jste sehrál, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, je asi chvályhodná, ale neměla to být vaše role. Tohle byla role vlády, která zkrátka v tomhle totálně zaspala, která nedělala osvětu. Pozdě připravila ty zákony, které s tím souvisí. A tu roli, kterou vy jste sehrál a nám vyčítáte, že jsme se do ní zapojili, nezapojili, tak to není naše role. To není role zákonodárců. To je role exekutivy a v tom předchozí i tato vláda selhaly.

A moc vás prosím, abyste rozlišoval roli Poslanecké sněmovny s rolí exekutivy. A opravdu máte velkou příležitost i vy ostatní, milí kolegové, vyjádřit svou vůli, pokud vám opravdu také vadí některé věci, které se týkají elektronické evidence tržeb. Máte příležitost to vyjádřit hlasováním.

autor: PV