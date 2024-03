Laudát (KAN): Brusel si tentokrát chlévskou mrvu zaslouží

reklama

Brusel si tentokrát chlévskou mrvu zaslouží: dlouhé desítky roků jsme brali demonstrace a blokády zemědělců jako jakýsi kolorit. Jenže tentokrát jsou rolníci v právu. Pomatení bruselští i národní úředníci už ztratili, uzavřeni ve své bublině, poslední zbytky soudnosti a svými hloupostmi terorizují zemědělce. A nejen je. Všudypřítomná byrokracie je dusí a šmíruje způsobem, který už je daleko za hranou snesitelnosti.

V Bruselu stále ještě nepochopili, že tentokrát už nějakým šolichem horké hlavy zemědělců neodbydou. Pokud na tom budou trvat, další sprchy hnoje z rozmetadel je neminou.

Nebylo by to Česko, aby se něčím nelišilo. Jinde mají rolníci své předáky a vědí, kdo stojí v jejich čele. Ne tak v Česku. První "iniciativy" se ujala parta politických kverulantů, na což někteří nepoučení protestující naletěli. A když to zjistili, z Prahy odletěli, resp. odjeli ve svých traktorech předčasně. Jedinými pozitivy je, že příště si možná dají větší pozor a budou se řídit základním pravidlem politiky - "koukej, nejen co organizuje, ale i kdo to organizuje". A tím druhým pozitivem bych označil velkou naději, že letos budou velké brambory. Jako venkovan bych připomněl, že na vsi se říkalo, že nejhloupější sedlák má vždycky největší brambory.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

