Laudát (KAN): Kaliňák nepochopil, že Rus vyžaduje vazalství absolutní, bez kompromisů

Čo sa teraz robí na Slovensku?: Na Slovensku je živo. Zatímco Fico před svými voliči hřímá o americké podpoře zabíjení Slovanů a dojuchal na osmdesátinách Zemana, kde se sešla parta, která naznala, že v Hluboké mohou klesnout ještě hlouběji s menší námahou než jinde, na Slovensku přituhuje. Šéf SNS Andrej Danko vyhodil z koaliční rady Huliaka a už skoro odmítá dýchat vzduch v jedné místnosti s tzv. Huliakovou skupinou, kterou tvoří 3 poslanci tzv. Národnej koalície, kteří jsou (zatím) v klubu SNS. Člen Huliakovej skupiny poslanec Ševčík (neplést si s tím, co šel na Václaváku "náhodou" kolem vchodu do Národního muzea zrovna, když se podivná parta pokoušela vniknout dovnitř a strhnout ukrajinskou vlajku) škemrá o smír poté, co byl v Maďarsku omrknout baterkáreň. Hnedle měl jasno, Ševčík. "Baterkáreň bere úrodnů podu, spotrebuje vela vody a pracujů v něj cudzinci". Jasno má i v tom, proč by Slovensku neměl růst HDP. Vyšší HDP rovná se vyšší příjmy státu, tím i větší zbrojení, což povede k vyšším platbám do "krachujůcej americkej ekonomiky". Ten poslanec to ještě daleko dotáhne, zapamatujte si jeho jméno.

Aktuálně podala demisi první členka Ficova kabinetu - Zuzana Dolinková ze strany Hlas. Prchá, protože Fico juchá, ale peníze na zdravotnictví jsou zjevně pod jeho rozlišovací úrovní. On přece prohlubuje přátelství s Ruskou federací. Uvidíme, za jak dlouho se ocitne na dně.

V aktuálním dění na Slovači (jak jsme familiárně říkali, když jsme byli jedním státem) ještě stojí za povšimnutí, že Kaliňák se prořekl o svém záměru zřídit na Slovensku centrum excelence NATO, což ostře odsoudil tamní proruský web. Kaliňák je z toho na mrtvici a mluví o hlubokém nepochopení. Má smůlu, Vovka v Kremlu už si ho určitě poznamenal do svého notýsku. Asi nepochopil, že Rus vyžaduje vazalství absolutní, bez kompromisů.

V začínající slovenské strkanici do pozadí zapadá jedenáctidenní státní výlet Martiny Šimkovičovej, v jistých slovenských kruzích zvanou Bl*á. Součástí výletu na náklady eráru bylo juchání s krajany, návštěva dcery na Floridě a byla i u zprovoznění orloje českých krajanů. Po ohlášení, že Bl*á se též zúčastní orloj párty, musela dle Deníku N sk. nastoupit česká diplomacie a zařídit, aby nebylo pořízeno foto našeho prezidenta se slovenskou ministryní.

Před časem si jistý slovenský humorista postěžoval v Českém rozhlase, že svými vtipy přebít slovenskou politickou realitu neumí. "Na to už nemám", pravil doslova.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

