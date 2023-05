Laudát (KAN): Kremelský slouha dosáhl pravého opaku

reklama

Jednoho Kevina, prosím: americký republikán, předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy ukázkovým způsobem zametl s ruským novinářem z agentury RIA Novosti při pokusu o dezinformaci. Na tiskové konferenci v Jeruzalémě se ho totiž ruský žurnalista zeptal, zda USA v blízké budoucnosti omezí dodávky zbraní a pomoc pro Ukrajinu, když to McCarthy nepodporuje.

"Slyšel jsem dobře? Zvuk tady není dobrý. On řekl, že nepodporuji Ukrajinu? Hlasuji pro pomoc Ukrajině. Podporuji pomoc pro Ukrajinu. Nepodporuji, co udělala vaše země Ukrajině, ani vaše zabíjení dětí. Měli byste se stáhnout".

Tato část tiskovky z Izraele obletěla svět a je jasné, že kremelský slouha dosáhl pravého opaku bez ohledu na to, co jeho prolhaná agentura pro domácí otupělé a vymyté mozky pod kremelskými bášňjami napíše. Takový český Kevin by v parlamentu zametl s drzou opozicí raz dva. Myslím, že by přidrzlé duo Schillerová - Havlíček losovalo, kdo vystoupí, přičemž by oběma za výhru bylo považováno, kdyby si vylosovali "nevystupuji". Takhle se oba předhánějí v tom, kdo víc svojí drzostí a populizmem přiláká více zájmu voličů, protože u slabých koaličních poslanců jim to bez odporu prochází.

A když už jsem se pustil do citování jiných, dovolte jednu vzpomínku na zatím poslední evropskou političku, která měla jasno a něco dokázala, Margaret Thatcherovou. "Nastoupila jsem do úřadu s jedním cílem: změnit Británii ze závislé společnosti na samostatnou. Ze země, kde se říká "dej mi to", na zemi, v níž platí "udělej si to sám". Kde platí "vstanu a jdu" místo "zůstanu sedět a počkám si". Nepřipomíná vám tento citát dnešní českou realitu? Asi ano, až na to, že nemáme Margaret, ale ani Kevina.

Autor je předsedou Klubu angažovaných nestraníků

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

