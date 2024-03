Laudát (KAN): Volby v Rusku. V Moskvě Rusům hrozí kriminálem

reklama

Napařili mu 5 roků, protože šel volit: s úsměvem jsem někdy po roce 89 držel v ruce knížečku, asi Kantorkových, kreslených "vtipů" na padesátá léta. I když, byl to skutečně šibeniční humor. Tak třeba - "Napařili mu 10 let, protože odmítal pochopit, že obhajoba je součástí obžaloby". Takový absurdistán však zcela reálně hrozí po neděli v Moskvě. Poslední Navalného výzva, aby lidé šli v Moskvě volit 17. března ve dvanáct hodin na protest proti Putinovi natolik vyděsil psychicky labilní ruský režim, že jeho prokurátoři varují před drastickými, až pětiletými, tresty. Na jedné straně tedy vyzývají k účasti na volbách, na okupovaných územích dokonce obcházejí polorozbořené domy, ale v Moskvě Rusům hrozí kriminálem. Naše proruské aktivisty a dezinformátory tímto vyzývám, aby se urychleně do Moskvy vypravili a šli si také zavolit, nejlépe v neděli ve dvanáct. Jednak by dali hlas svému idolu a my bychom od nich měli na pět roků pokoj.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

