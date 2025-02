Letocha (STAN): Nesouhlas s postupem ministra vnitra a policejního prezidenta beru jako čistě politickou věc

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

já bych se rád vyjádřil zejména k oponentní zprávě členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, a to k paní poslankyni Válkové a k panu poslanci Maškovi. Vzhledem k tomu, že jsem se nestihl, nebo respektive v minulém projednávání tady nebylo dost času na to, abychom se k tomuto dostali, tak snad si všichni budeme pamatovat ten kontext a věřím, že kolegové to následně ještě zopakují. Nicméně abych stručně shrnul děj, respektive průběh vyšetřovací komise, musím říct, že vyšetřovací komise po dobu půl roku spolupracovala, byla skutečně jako tým a všechno jsme, veškeré ty věci, které tam byly, jsme řešili společně.

I na celé závěrečné zprávě jsme se v podstatě domlouvali, respektive snažili jsme se opravdu slovo od slova si odsouhlasit, ať s tím nikdo nejsme nekomfortní a tomu se tak dělo. Troufnu si říct, že tomu tak bylo až do 2. prosince, kdy jsme jako poslanci a členové této komise řešili závěry této vyšetřovací komise. Na podnět pana kolegy poslance Maška jsme v podstatě řešili tři odstavce, které v lehké obměně v podobě, kterou teďko vidíme my všichni poslanci ve vyšetřovací zprávě, tak jsme o nich diskutovali a následně jsme došli k hlasování, kde všichni členové komise návrh pana Maška, následně upravený kolegy ve vyšetřovací komisi, jsme schválili. A tím myslím tedy i schválili kolegové paní Válková a pan Mašek.

Já jsem respektoval dohodu, která proběhla mezi těmito dvěma kolegy a předsedou, že oponentní zprávu dostaneme k dispozici v den, kdy budeme projednávat tuto zprávu vyšetřovací komise. Nicméně mě nepříjemně překvapilo hned několik věcí v této oponentní zprávě.

Jedna z těch věcí je, že v oponentní zprávě se rovněž píše, a to cituji. "Provedeny byly výslechy svědků, na jejichž pozvání se vyšetřovací komise shodla, v případě policistů byli jako svědci určení policisté policejním prezidentem, který je zároveň zbavil mlčenlivosti." To je konec citátu.

Ono ta formulace může nabývat dojmu, že policejní prezident nám určil osoby, které můžeme vyslýchat, kterých se můžeme tázat. Není tomu úplně tak. My všichni jsme se shodli hned v úvodu vyšetřovací komise na tom, koho bychom chtěli předvolat, pan předseda v tomto byl velmi benevolentní a na veškeré návrhy jsme reagovali veskrze pozitivně. To znamená, beru to tak, že to bylo jenom nešťastné formulování v této oponentní zprávě, ale jinak obecně pro lidi, kteří nebyli účastni této komise, to může být skutečně zavádějící.

Další pozoruhodnou věcí je, že závěry, které komise přijala, navrhl pan poslanec Mašek, jak už jsem zmínil, 2. prosince po dohodě s paní poslankyní Válkovou. Po krátké diskusi se v návrhu poslanců ANO změnily pouze opravdu formálně dvě slova a všichni členové se jednomyslně shodli na finálním znění. A potom si teda moc nedovedu představit, proč se v oponentní zprávě objevuje text. "Analogicky postupovali členové komise i ohledně kapitoly závěry, kde však shody nebylo dosaženo."

Bylo dosaženo, možná tady je třeba vyprecizovat, že té shody bylo dosaženo 2. prosince, a to bylo předposlední jednání této komise. Následně komise jednala 6. prosince a v průběhu této doby nám členům byl doručen návrh, který, a to je pro mě další překvapení, ani není součástí této oponentní zprávy, to znamená, není součástí oponentní zprávy to, co vlastně navrhoval jako protinávrh k těm třem bodům, které původně pan Mašek navrhl.

Tady v tomto případě je to tedy věc, která se mi zdá trošku nefér, protože pokud by to bylo napsáno, ano, nejdříve jsme s tím souhlasili, následně jsme si to celé všechno přečetli a zjistili jsme, že to nedává smysl, což samo o sobě je zvláštní, ale takhle to slyším, že ta interpretace v tuto chvíli je, tak jsme následně 6. prosince hlasovali nějak jinak na základě jiného zase našeho návrhu. A to se v podstatě stalo a takto to bylo.

Následně oponentní stanovisko navrhuje nějaké usnesení, ke kterému bychom měli s největší pravděpodobností dneska přijmout, buďto hlasovat pro, proti, nebo zdržet se. A my jsme se celou dobu ujišťovali o tom, že se nejedná o politiku, že se nejedná o politickou záležitost, že to tam nikdo nebudeme zatahovat.

Potom zcela nerozumím návrhu usnesení pro Poslaneckou sněmovnu, zejména bodu 3, kdy Poslanecká sněmovna by měla vyslovit nesouhlas s postupem ministra vnitra a policejního prezidenta, což beru jako čistě politickou věc a nemá s faktickou stránkou této vyšetřovací komise vůbec nic společného. Takže to beru jako zavedení nějaké politizace do této věci a toto mě mrzí.

Jinak si myslím, že celá komise skutečně pracovala velmi korektně, a mrzí mě, že to, co se stalo za poslední čtyři dny od druhého do čtvrtého nebo do šestého prosince, tak beru jako nefér jednání kolegů vůči tomu, jakým způsobem to působilo po celou tu dobu. A škoda, že tato kaňka v podstatě způsobila to, že se tady asi i dnes budeme dlouze bavit o tom, jak to vlastně bylo, možná ani ne tak o samém skutku jako takovém, ale o této proceduře, která byla jiná než nám říká oponentní zpráva.

Takže to jsem chtěl říct k této věci, spíš k té oponentní zprávě. Myslím si, že k ději jako takovému tady padlo již dost informací, ale samozřejmě respektuji, že řada, respektive žádný z poslanců, kteří nebyli členové komise, neměli možnost se seznámit s tou zprávou dřív, než bylo v ten první den, takže pokud vzniknou nějaké dotazy, tak věřím, stejně tak jako ostatní členové komise, jsme připraveni reagovat a odpovídat na vaše dotazy.

Děkuju.