Levice: Zahajujeme spojení se stranou Budoucnost

Levice a Budoucnost zahajují proces spojení!
Jsme přesvědčeni, že klimatické a sociální krize vyžadují silnou a demokratickou levici. Spojujeme se, protože věříme v participaci, solidaritu, rovnost a odpor proti všem formám útlaku. Proto jsme podepsali společné memorandum o dalším postupu, které naleznete na našich stránkách.
Společně chceme prosazovat:
- spravedlivou klimatickou transformaci
- dostupné bydlení
- růst mezd a silné odbory
- obranu demokracie a práv všech lidí
Přidejte se k nám. Je čas na levicovou alternativu.
autor: PV