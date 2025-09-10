Levice: Zahajujeme spojení se stranou Budoucnost

10.09.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke spojení se stranou Budoucnost.

Levice: Zahajujeme spojení se stranou Budoucnost
Foto: levice.org
Popisek: Levice

Levice a Budoucnost zahajují proces spojení!

Jsme přesvědčeni, že klimatické a sociální krize vyžadují silnou a demokratickou levici. Spojujeme se, protože věříme v participaci, solidaritu, rovnost a odpor proti všem formám útlaku. Proto jsme podepsali společné memorandum o dalším postupu, které naleznete na našich stránkách.

Společně chceme prosazovat:

  • spravedlivou klimatickou transformaci
  • dostupné bydlení
  • růst mezd a silné odbory
  • obranu demokracie a práv všech lidí

Přidejte se k nám. Je čas na levicovou alternativu.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Vylučujeme spolupráci s ANO, SPD a extremisty

A s ODS, kterou po vašem odchodu z vlády a vůbec po tom, jak se k vám Fiala zachoval spolupráci nevylučujete? Je teda pravda, že jste ODS kritizovali už kdysi a pak jste se s ní spřáhli, tak já nevím, jak vám rozumět?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

