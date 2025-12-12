Vzdát se našeho území? Ať lidé rozhodnou v referendu, vyzval Zelenskyj

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

12.12.2025 7:53 | Monitoring

Válka na Ukrajině pokračuje, Rusové dál útočí na frontě, i na ukrajinské civilisty. Americký prezident Donald Trump se snaží dojednat mír. A Zelenskyj hned položil jednu důležitou otázku a ohradil se.

Vzdát se našeho území? Ať lidé rozhodnou v referendu, vyzval Zelenskyj
Foto: Youtube
Popisek: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k národu

Anketa

Považujete Ukrajince za bratrský národ?

2%
95%
3%
hlasovalo: 13019 lidí
Jednání o míru na Ukrajině pokračují. Stejně tak probíhají boje. Rusové dál tlačí na ukrajinské vojáky na frontě a současně v zázemí zabíjejí ukrajinské civilisty. Americká administrativa přišla s myšlenkou, že kus Donbasu, který Rusové chtějí vyhlásit za svůj a Ukrajinci se ho stejně tvrdě odmítají vzdát, se má proměnit v zónu volného obchodu, kterou by nespravovali ani Rusové, ani Ukrajinci, napsala agentura Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na to konto položil Američanům otázku, kdo tedy bude tuto zónu spravovat. A zdůraznil jednu důležitou věc.

„Vnímají to jako stahování ukrajinských vojsk z Doněcké oblasti a kompromisem je údajně to, že ruská vojska do této části Doněcké oblasti nevstoupí. Nevědí, kdo bude toto území spravovat,“ řekl. Zdůraznil, že nelze hovořit o žádných územních ústupcích, dokud se k nim sami Ukrajinci nevyjádří v referendu. „Věřím, že ukrajinský lid na tuto otázku odpoví. Ať už formou voleb, nebo referenda, ukrajinský lid musí mít slovo.“ Tuto část Zelenského projevu citoval Kyiv Independent.

A položil další otázku ohledně volné ekonomické zóny.

„Co jim (Rusku) zabrání v postupu? Třeba v infiltraci převlečených za civilisty?“ zeptal se.

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

2%
97%
1%
hlasovalo: 21340 lidí
Konstatoval, že boje budou pokračovat a mohou ovlivnit budoucnost jednání. „Hodně záleží na naší armádě – co dokáže udržet, kde dokáže zastavit nepřítele, co dokáže zničit. To ovlivní další celkové uspořádání.“ Tuto část Zelenského projevu citovala BBC.

Pár slov věnoval i Záporožské jaderné elektrárně, největší jaderné elektrárně v Evropě, kterou Rusové obsadili během války. Zelenskyj si přeje, aby odtud Rusové zmizeli. Možným řešením by podle Zelenského bylo, aby se Rusové stáhli a Kyjev by se o kontrolu nad elektrárnou podělil s Američany. Jedním dechem však dodal, že Rusové na tuto dohodu pravděpodobně nepřistoupí.

Psali jsme:

Zelenskyj: Pošlete vyjednavače
Trump: Nebýt mě, vypukla by 3. světová válka
EU je prý blízko dohodě, jak platit Ukrajinu. Bude u toho Babiš
Herec Dvořák byl na Ukrajině. Hned za hranicemi to přišlo

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/elections-or-referendum-zelensky-affirms-ukrainians-will-decide-territorial-concessions/

https://www.bbc.com/news/articles/cgjnd9y52pno

https://www.reuters.com/world/us-offers-free-economic-zone-east-if-ukraine-cedes-donbas-zelenskiy-says-2025-12-11/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

referendum , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , území , válka na Ukrajině , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s myšlenkou, že by Ukrajinci o změnách svého území měli rozhodovat v referendu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Jaroslav Komínek byl položen dotaz

Máte pro svá tvrzení o zlodějích nějaké důkazy?

Tvrdíte - Fialova zlodějská banda. Kdo přesně a jaké proto máte důkazy? Netvrdím, že v ODS nedochází třeba ke korupci, ale v jaké straně u nás k ní nedochází?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 22 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Zdá se to rozumný nápad, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseQ , 12.12.2025 8:30:46
ti co to odmítnou, tak by měli své rozhodnutí podpořit tím, že se rovnou přihlásí na frontu. Ano, není to lehké ani příjemné rozhodnutí pro Ukrajince. Ale je to tvrdá realita.

|  6 |  0

Další články z rubriky

Duch Šabatové i stovky odčerpaných milionů. Křečka chce vystřídat Šimáčková Laurenčíková

4:46 Duch Šabatové i stovky odčerpaných milionů. Křečka chce vystřídat Šimáčková Laurenčíková

Z Úřadu vlády se Klára Šimáčková Laurenčíková chystá odejít, do veřejného prostoru se ale chce vráti…