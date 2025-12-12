Vzdát se našeho území? Ať lidé rozhodnou v referendu, vyzval Zelenskyj

Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na to konto položil Američanům otázku, kdo tedy bude tuto zónu spravovat. A zdůraznil jednu důležitou věc.
„Vnímají to jako stahování ukrajinských vojsk z Doněcké oblasti a kompromisem je údajně to, že ruská vojska do této části Doněcké oblasti nevstoupí. Nevědí, kdo bude toto území spravovat,“ řekl. Zdůraznil, že nelze hovořit o žádných územních ústupcích, dokud se k nim sami Ukrajinci nevyjádří v referendu. „Věřím, že ukrajinský lid na tuto otázku odpoví. Ať už formou voleb, nebo referenda, ukrajinský lid musí mít slovo.“ Tuto část Zelenského projevu citoval Kyiv Independent.
A položil další otázku ohledně volné ekonomické zóny.
„Co jim (Rusku) zabrání v postupu? Třeba v infiltraci převlečených za civilisty?“ zeptal se.
Pár slov věnoval i Záporožské jaderné elektrárně, největší jaderné elektrárně v Evropě, kterou Rusové obsadili během války. Zelenskyj si přeje, aby odtud Rusové zmizeli. Možným řešením by podle Zelenského bylo, aby se Rusové stáhli a Kyjev by se o kontrolu nad elektrárnou podělil s Američany. Jedním dechem však dodal, že Rusové na tuto dohodu pravděpodobně nepřistoupí.
autor: Miloš Polák