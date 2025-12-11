Kolář (TOP 09): Zbabělost belgického premiéra

12.12.2025 8:02

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozmrazení zmražených ruských aktiv, proti kterému se staví belgický premiér.

Kolář (TOP 09): Zbabělost belgického premiéra
Zbabělost belgického premiéra si nezaslouží opatrný diplomatický jazyk. K čemu historicky zbabělí politici vedli, všichni dobře víme, přesto jsem to panu de Weverovi připomněl.

Dnes jsem mu odeslal dopis, ve kterém ho žádám, aby na evropském summitu podpořil využití zmrazených ruských peněz pro Ukrajinu. 

Vždycky jsem si myslel, že ruští Trojští koně přichází do Evropské unie z východní části, vyjádření pana premiéra mne vyvedla z omylu, když se k nim přidal. Ale má možnost to napravit a já v zájmu nás všech doufám, že se příští týden v Bruselu nepostaví na stranu Kremlu.

Celý dopis k přečtení na mém webu ZDE.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Jaroslav Komínek byl položen dotaz

Máte pro svá tvrzení o zlodějích nějaké důkazy?

Tvrdíte - Fialova zlodějská banda. Kdo přesně a jaké proto máte důkazy? Netvrdím, že v ODS nedochází třeba ke korupci, ale v jaké straně u nás k ní nedochází?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

