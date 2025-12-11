Kolář (TOP 09): Zbabělost belgického premiéra

Zbabělost belgického premiéra si nezaslouží opatrný diplomatický jazyk. K čemu historicky zbabělí politici vedli, všichni dobře víme, přesto jsem to panu de Weverovi připomněl.
Dnes jsem mu odeslal dopis, ve kterém ho žádám, aby na evropském summitu podpořil využití zmrazených ruských peněz pro Ukrajinu.
Vždycky jsem si myslel, že ruští Trojští koně přichází do Evropské unie z východní části, vyjádření pana premiéra mne vyvedla z omylu, když se k nim přidal. Ale má možnost to napravit a já v zájmu nás všech doufám, že se příští týden v Bruselu nepostaví na stranu Kremlu.
Celý dopis k přečtení na mém webu ZDE.
