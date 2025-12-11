Dostál (Stačilo!): Udělejte si další Wir schaffen das. Němci to pochopí

Politico píše: Eurokrati vyhrožují Belgii, že když nepustí prachy Zelenskému, začnou ji šikanovat jako Maďarsko.
Pokud chtějí Němci jako Merz nebo Leyenová utopit 210mld EUR na Ukrajině v půjčce na věčnou oplátku, proč je má riskovat malá Belgie a ne velké Německo? "Wir schaffen das"!
Německý daňový poplatník to jistě pochopí. Nebo si holt příště zvolí místo Merze AfD, to je taková druhá možnost:)
Mimochodem, malý test z evropských hodnot. Byrokraté z Evropské komise mají povinnost hájit:
A) Zájmy a prosperitu členských států Belgie či Maďarska?
B) Zájmy a prosperitu Zelenského režimu?
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
autor: PV