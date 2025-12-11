Dostál (Stačilo!): Udělejte si další Wir schaffen das. Němci to pochopí

12.12.2025 9:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možnému rozmrazení reuských aktiv.

Dostál (Stačilo!): Udělejte si další Wir schaffen das. Němci to pochopí
Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

Politico píše: Eurokrati vyhrožují Belgii, že když nepustí prachy Zelenskému, začnou ji šikanovat jako Maďarsko.

Pokud chtějí Němci jako Merz nebo Leyenová utopit 210mld EUR na Ukrajině v půjčce na věčnou oplátku, proč je má riskovat malá Belgie a ne velké Německo? "Wir schaffen das"!

Německý daňový poplatník to jistě pochopí. Nebo si holt příště zvolí místo Merze AfD, to je taková druhá možnost:)

Mimochodem, malý test z evropských hodnot. Byrokraté z Evropské komise mají povinnost hájit:

A) Zájmy a prosperitu členských států Belgie či Maďarska?

B) Zájmy a prosperitu Zelenského režimu?

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jestli dopadnou zle, tak kvůli Fialovi. Vidlák vypíchnul po zátahu na drony zajímavost
„Terorizují nás zelené neziskovky.“ Po demonstraci proti Turkovi se ozvali politici z obou břehů
Demise Petra Pavla? „To je na kriminál.“ Policejní razie kvůli dronům Nemesis může mít vážnou dohru
„Snad by mě tu nedrželi násilím.“ Dcera Magdy Vášáryové zvažuje emigraci kvůli vládě

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Belgie , Dostál , Německo , Leyenová , Merz , STAČILO!

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měla by se aktiva rozmrazit a dát Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Vy současnému prezidentovi vyčítáte, že dělá klukovské vzdoroakce?

A co jste tedy dělal vy, když jste byl prezident? Vždyť vy jste do jmenování vlády a jednotlivých ministrů zasahoval mnohem víc. A proč? Podle mě za tím byly jen vaše osobní důvody, což je podle mě horší. Takže proč myslíte, že teď můžete moralizovat někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dvořák (STAN): Jednou bude svobodná Ukrajina součástí EU

10:05 Dvořák (STAN): Jednou bude svobodná Ukrajina součástí EU

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vstupu Ukrajiny do EU.