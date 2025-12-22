Válek (TOP 09): Zdravotnictví předávám v lepším stavu, než v jakém jsem jej přebíral

České zdravotnictví předávám v lepším stavu, než v jakém jsem jej přebíral - je dostupné, kvalitní, stabilní a v mezinárodním srovnání špičkové, což potvrzují data. Ale nesmíme usnout na vavřínech. Proto jsme za poslední 4 roky připravili několik zásadních strategických dokumentů, cílících na velké výzvy české zdravotnictví. Jde především o
Národní kardiovaskulární plán
Národní onkologický plán
Národní plán geriatrické péče.
Dělal jsem kroky, které ovlivní generace a téma veřejného zdraví jsme měli i programovém prohlášení. Spolu s tím jsme aktualizovali koncepční dokument Zdraví 2035 a ve spolupráci s odborníky i Strategickou analýzu potřeb českého zdravotnictví, kde jsou jasně identifikovány výzvy, kterým čelíme a nastíněna řešení.
To a mnohem více se podařilo a já za to kolegům na Ministerstvu zdravotnictví děkuji!
