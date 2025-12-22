Válek (TOP 09): Zdravotnictví předávám v lepším stavu, než v jakém jsem jej přebíral

23.12.2025 20:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stavu českého zdravotnictví.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

České zdravotnictví předávám v lepším stavu, než v jakém jsem jej přebíral - je dostupné, kvalitní, stabilní a v mezinárodním srovnání špičkové, což potvrzují data. Ale nesmíme usnout na vavřínech. Proto jsme za poslední 4 roky připravili několik zásadních strategických dokumentů, cílících na velké výzvy české zdravotnictví. Jde především o

Národní kardiovaskulární plán

Národní onkologický plán

Národní plán geriatrické péče.

Dělal jsem kroky, které ovlivní generace a téma veřejného zdraví jsme měli i programovém prohlášení. Spolu s tím jsme aktualizovali koncepční dokument Zdraví 2035 a ve spolupráci s odborníky i Strategickou analýzu potřeb českého zdravotnictví, kde jsou jasně identifikovány výzvy, kterým čelíme a nastíněna řešení.

To a mnohem více se podařilo a já za to kolegům na Ministerstvu zdravotnictví děkuji!

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • poslanec
