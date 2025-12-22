Prokšanová (KSČM): Petice za zrušení Ústavu pro studium totalitních režimů

Petice za zrušení Ústavu pro studium totalitních režimů!
Do volebního programu jsme si dali jasný požadavek na zrušení úřadů, které jsou nepotřebné a stojí nás všechny hromadu peněz. Na tom samozřejmě trváme, přestože jsme zůstali před branami sněmovny. Sem patří např. Sekce pro evropské záležitosti, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, ale také a zejména Ústav pro studium totalitních režimů účelově zřízený v roce 2007.
O tom, že má tento Ústav politický charakter snad nemůže nikdo pochybovat. Byl zřízen zákonem, jeho radu volí Senát a například bývalým členům KSČ je účast v ní zakázána, což kritizoval i Ústavní soud. Jeho činnost navíc po celou dobu poznamenávají vnitřní boje a skandály.
Je také otevřeně poplatný současnému režimu v podpoře kriminalizace politických názorů a šikaně jejich nositelů, ať už jednotlivců nebo politických stran, čímž se sám dopouští porušování lidských práv a svobod. Konečně i z podnětu ÚSTRu vznikla novela trestního zákoníku kriminalizující propagaci komunistického hnutí. A jeho představitelé se již těší, jak se svými „nezávislými“ analýzami budou podílet na pronásledování nepohodlných lidí.
Výzkum historie patří přirozeně do akademického prostředí. Myslím, že univerzity a Akademie věd mají potřebnou odbornost i nezávislost. Národní archiv pak dostatek kapacit i prostoru pro správu Archivu bezpečnostních složek, který je dnes součástí ÚSTRu. Vzdělávací projekty pak mají přirozeně spadat pod Ministerstvo školství.
A co od zrušení ÚSTRu čekáme? Méně byrokracie, úsporu peněz, větší nezávislost a objektivitu vědeckého zkoumání. Zrušit ÚSTR neznamená zapomenout minulost, jak se nám někteří snaží tvrdit. Znamená to zkoumat ji efektivněji, odborněji a bez politických vlivů.
Podepište petici on-line nebo si stáhněte a vytiskněte podpisový arch, kam se vejde až deset podpisů. Odkaz ZDE.
Mgr. Petra Prokšanová
