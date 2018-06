Luzar (KSČM): Jestli má systém fungovat, měl by platit pro všechny bez výjimek

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

dovolte mi jenom krátkou repliku, která tady zazněla ze strany pirátské, o přístupu sociální demokracie a KSČM k této problematice. Ač nejsem příznivcem nějakých výjimek, musím říci, že jsou oblasti, kde o výjimkách je možno hovořit. Proto jsem se také zašel informovat o tom, jak se k tomu staví ti, kterých by se to mělo týkat. A možná vás překvapím, ale mezi našimi členy je velice hodně lidí, kteří se živí jako osoby samostatně výdělečně činné. Jsou tzv. ti malí podnikatelé a živnostníci a snaží se také pracovat poctivě a fungovat. A když jsem si za nimi zašel, tak mě upozornili na jeden problém. Hovoří se o plátcích DPH, ale mnoho z nich je dobrovolných plátců DPH. Oni jsou malí, nevydělávají, aby překročili limit DPH, ale dobrovolně se zapsali do plátců DPH, protože je to pro ně výhodné, protože obchodují s plátci a oni vyžadují, aby byli plátci. Tuto skupinu a docela velkou skupinu dobrovolných, ale malých z toho úplně vyřazujete. Čili ten váš návrh není komplexní, který by řešil tuto problematiku.

A z druhé strany, když jsem se tedy ptal, jak se na to dívají, řekli, ano, je to ztížení, ale když, tak ať to platí pro všechny bez výjimek. S tím budeme souhlasit, s tím jsme schopni se smířit. Proto také můj osobní postoj v tomto, jestli ten systém má nějak fungovat, tak by měl být pro všechny a bez výjimek.

Děkuji.

Leo Luzar KSČM



