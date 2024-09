Macinka (Motoristé sobě): Zdechovský. Spiknutí či podvod by v tom mohl vidět jen hňup

Pro pana Zdechovského a další jemu podobné s nesmrtelnou hlavou (kde nic není, ani smrt nebere):

Ano, ty lístky jsou součástí kampaně, dokonce jsme je i sami tiskli a na druhé straně je zašifrovaný počítačový virus, který ve všech urnách v náš prospěch hackne i hlasy odevzdané ostatním kandidátům. Ale pst, nikomu ani muk, nebo budeme za horší šmejdy, než jak jsou ve společnosti vnímáni mediální obhájci lichvářů.

Pro všechny ostatní:

Rozesílání předvolebních materiálů Českou poštou je standardním nástrojem v politické kampani, který využívají (či mají možnost využít) všechny kandidující subjekty. V tomto konkrétním případě jde o BYTOVÝ dům s recepcí, která svým nájemcům obstarává služby přebírání a doručování běžné pošty. Že naše materiály dorazily adresátům ve zhruba stejnou dobu jako volební lístky fakt není náš problém.

Spiknutí či podvod by v tom mohl vidět jen hňup, který soudí jiné podle sebe. Tedy způsobem, že kdyby se on dostal do situace, v níž by mohl něco zfixlovat, nepochybně by tak učinil.

Blahopřeji tímto dodatečně našim statečným lidovcům k úspěšnému a účelovému protlačení korespondenční volby a doufám, že jejich příštím předsedou se stane senátor Jiří Čunek.