Mádlová (ANO): Evropská unie roky ničila vlastní hospodářství

Americký viceprezident JD Vance přednesl projev, který pro mě znamená návrat Ameriky, kterou mám ráda, a kterou svět potřebuje. První velká facka pro byrokraty a „elity“ z Bruselu. Evropa se stává nemocným mužem. Proč? Namísto ekonomického růstu, posilování obchodních vztahů se světem a budování vlastních technologických kapacit se Brusel zaměřil na utahování šroubů, cenzuru, ubírání svobody slova a ostrakizování lidí s jinými názory. Fialova vláda patřila mezi ty, kteří Bruselu tleskali ve stoje.

Vždyť aktivisticky implementují DSA do zákona o digitální ekonomice. Zřídili plukovníkovi Foltýnovi odbor, kde vesele projídají desítky miliony korun, které vydělali lidé, na které Foltýn pokřikuje, že jsou svině, fašouni a mají se kolem nich kopat příkopy. Za co tam ty peníze projídají? Nevíme, nevidíme. Novodobí kádrováci. Schválili si pendrekový přílepek, kde si vágně definovali činnost pro cizí mocnost. V 50. letech byli také lidé souzení za špionáž nebo za to, že se dali do služeb imperialistického západu. Pendrekový přílepek vládní koalice se tam zřejmě inspiroval.

Vše se děje v duchu boje proti dezinformacím, které ale nemají v zákoně ani definici, ani oporu. Vláda si je definuje po svém, ale to ji nebrání v tom, aby se jich sama dopouštěla. Ve vzdělávacích programech se má implementovat genderová ideologie, což na plénu sněmovny hrdě obhajoval ministr školství Bek. Dětí mají chodit na společné záchody, protože to je zřejmě také další krok na cestě k lepším zítřkům. Tohle je vše je důležitější než platy nepedagogických pracovníků.

Evropská unie roky ničila vlastní hospodářství nesmyslnými balíčky jako Green Deal nebo FitFor55. Přední evropští politici naslouchali 13leté dívce, která na ně pokřikovala, že jsou viníky klimatické krize. Nyní kroutí hlavou nad projevem amerického viceprezidenta, kterým jim do očí vmetl pravdu. Hlavní problém dnešních „elit“ EU je v tom, že Vance svým projevem pravděpodobně nic nezmění.

Ve vlastní pýše budou tvrdit, že mu do Evropy nic není a není důvod nic měnit. Budou i nadále za peníze evropských daňových poplatníků utahovat šrouby. Jedinou nadějí na změnu jsou vlády suverénních států. Naštěstí vím, že nás, kteří novým kádrovákům a cenzorům neuhneme, je nejen v České republice hodně.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky