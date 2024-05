Mádlová (ANO): Krytí pro ty jejich asociální škrty

reklama

ODMÍTÁM VLÁDNÍ DŮCHODOVOU „REFORMU“

Nemohu podpořit Jurečkovu důchodovou reformu, protože jemu a vládě jde opět jen o to zahojit se na důchodcích současných i budoucích. Nejen, že už loni zpomalili růst důchodů a zkomplikovali odchod do předčasného důchodů, ale nyní se snaží z naší země udělat ostrov pracujících starců, jak správně řekla Alena Schillerová. Je pro mně nepřijatelné, aby se lidé dozvídali svůj věk odchodu do důchodu až v 50 letech. Lidé, kterým je dnes 25 let, půjdou do důchodu v 70 letech. To považuji za poměrně drastické zvyšování věku. Vždyť i odborníci vládě doporučují, aby věk odchodu do penze prodlužovala pomaleji, například o jeden měsíc pro každý ročník.

Patříme mezi nejvyspělejší země světa, je u nás vysoká životní úroveň, žijeme v poměrně bezpečném prostředí, ale od vlády ODS pravidelně už od roku 2010 slýcháme, že důchodový systém je před kolapsem. Využívají tuhle frázi jako krytí pro ty svoje asociální škrty. Podíl důchodů na celkových výdajích ve vztahu k HDP přitom nedosahuje ani evropského průměru. Vládní výpočty věku odchodu do důchodu navíc ani nekopírují jimi tolik zmiňovaný průměrný věk dožití. Otázkou navíc nesmí být jen délka života, ale i jeho kvalita. No a na kvalitní život ve stáří se vláda zřejmě rozhodla rezignovat.

Vládní důchodová reforma, která žádnou reformou není, je ostuda současné vlády a nebezpečí pro tuto zemí a její sociální smír.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mádlová (ANO): Svolávají mimořádnou schůzi k jednomu soukromému e-mailu Mádlová (ANO): Jak si STAN vodí ODS. Ministr Dvořák je dle zákona naprostá nula Mádlová (ANO): Prevence je nesmírně důležitá, první krok k úspěšné léčbě Mádlová (ANO): Navrhujeme přijetí ústavního zákona o referendu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE