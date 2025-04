Mádlová (ANO): Očekávala bych, že když něco opíšu, tak to také včas předložím

Vážené kolegyně a kolegové,

já bych ráda zařadila bod s názvem Novela zákona 96/2004 Sb., platném znění, usnadnění prostupnosti nelékařských zdravotnických povolání všeobecné sestry, dětské sestry a zdravotnického záchranáře s praktickou sestrou. Jedná se o sněmovní tisk 785. Tento návrh vznikl i po dohodě s vládními koaličními poslanci, kteří působí ve zdravotním výboru, protože jako zdravotnická obec v tomto výboru zcela jistě chápeme, že je potřeba usnadnit prostupnost zdravotnických povolání, udělat maximální flexibilitu tam, kde je to možné a kde se ty obory protínají, protože vlastně nejen členové zdravotního výboru, ale jistě všichni vnímáme, že je určitý nedostatek některých zdravotnických profesí, mezi kterými jsou nepochybně všeobecné sestry, dětské sestry i zdravotničtí záchranáři.

Určitě podle pana profesora Duška jsou to i nutriční terapeuti. Proto po vzájemné dohodě i s vládními poslanci, členy zdravotního výboru, jsme se rozhodli, že připravíme tuto novelu, která by měla pomoci nejen zdravotnickým zařízením, ale měla by pomoci i studentům samotným. No, a v čem? Studentům by to mělo pomoci v tom, že v rámci jejich studia už během prvních dvou let na vyšších odborných školách a po čtyřech semestrech na vysokých školách splňují požadavky pro to, aby mohly pracovat jako praktické sestry, protože to obsah jejich studia umožňuje jak co do teoretické části, tak i co do praktické části.

Myslím si, že by bylo velmi žádoucí, aby si takto nabyté znalosti a dovednosti osvojovaly už při svých brigádách, protože řada z nich nejsou praktické sestry, ale přichází na vysoké školy z různých středních škol a takto by si mohly při svých brigádách, které často dělají o víkendu, tyto nabyté znalosti a zkušenosti upevňovat v pozicích praktických sester a nemusely by hledat přivýdělky někde jinde, jak tomu často je, anebo by nemuseli býti zaměstnáni jako ošetřovatelé nebo sanitáři, což je samozřejmě velmi limituje v osvojování si a procvičování znalostí a praktických dovedností. Stejně tak je to i u záchranářů. V současné době u dětských sester tato možnost vůbec není a my bychom to rádi umožnili i těmto studentům.

Co se týče zdravotnických zařízení, tak si myslím, že je zcela logické a z toho vyplývá - protože řada z nich se potýká s velkým nedostatkem - ať už je to velké, nebo malé, to je prostě jedno - tak by určitě uvítala, aby tito studenti mohli o svých brigádách - nikoliv v rámci odborné praxe, výuky, ale o svých brigádách - pracovat jako praktické sestry. S tímto dávají souhlas Asociace (vysokoškolských) vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí, kde jsou všechny vysoké školy zastoupeny. Jsou to profesní odborné organizace, ať už je to Česká asociace sester, Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, Komora záchranářů, jsou to představitelé ředitelů vyšších odborných škol a tak dále. Podporuje to Konference rektorů. To znamená, že opravdu veškerá odborná veřejnost podporuje tuto novelu.

Vůbec nerozumím tomu, proč se zatím nedostala na pořad dne, protože pan ministr Válek tuto novelu od nás kompletně opsal. To znamená, že ji zahrnuje do své transpoziční novely. Nerozumím tomu, proč ji zde nepředkládá, protože ten terén, studenti i zdravotnická zařízení na to čekají. Očekávala bych, že když něco opíšu a potřebuji transformovat směrnici do české legislativy, tak že tento zákon také včas předložím. To se bohužel neděje a rozhodně je to k neprospěchu věci. Takže prosím o zařazení jako první bod po pevně zařazených bodech.

Děkuji.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA ANO 2011



